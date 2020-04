Coronavirus, Fip-Lnp: "Conclusi campionati A1 e A2 di basket"

Coronavirus, la Fip: "Conclusi campionati A1 e A2 di basket"

La Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro per interrompere i campionati di Serie A1 e A2 2019-2020, dichiarandone ufficialmente concluse le stagioni causa coronavirus. Il comunicato emesso da entrambi gli organi del basket. La decisione dopo la chiusura anticipata dei campionati di B, di A1 e A2 feminili e di tutti i tornei regionali e nazionali dilettanti. Questo il comunicato: "Il presidente della federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, considerata la determinazione della LBA di demandare ogni e qualsivoglia decisione in merito alla chiusura anticipata della stagione 2019/2020 e sentito per le vie brevi il Consiglio Federale, dichiara concluso il Campionato di Serie A. Tale decisione è stata presa a seguito della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale". Non è stata comunicata invece alcuna decisione sui verdetti sportivi conseguenti a questo stop.

Serie A1: come era la situazione in classifica

In Serie A la Virtus Bologna stava controllando il campionato e con una gara in meno rispetto alle altre aveva quattro punti di vantaggio sulla Dinamo Sassari, seconda. Brescia, Milano, Brindisi, Cremona, Fortitudo Bologna e Venezia completavano i posti playoff. In zona playout c'erano Pistoia, Trieste e Pesaro.

I due gironi di A2

In A2 in testa al girone Est c'era Ravenna con 40 punti, davanti a Forlì con 34, e a Verona, Ferrara, Mantova e Udine con 30. In zona playoff anche l’Urania Milano a quota 26 e Piacenza a 20. In zona playout Caserta (18) e Roseto (16), mentre ultima era Orzinuovi (14). Nel girone Ovest, invece, la testa era di Torino con 36 punti, seguita da Agrigento e Casale Monferrato a 32, Trapani a 30, Treviglio, Biella, Rieti e Napoli a quota 28 a completare la zona playoff. Capo d’Orlando ed Eurobasket Roma, con 16 e 14 punti, erano in zona playout, mentre l’ultimo posto era occupato da Bergamo a 10.