Coronavirus: Tokyo, Olimpiadi cancellate se ci sarà la pandemia nel 2021

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, spostate al 2021 per via del nuovo coronavirus, saranno cancellate se il prossimo anno la pandemia non sara' sotto controllo. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato organizzatore di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, in un'intervista al quotidiano giapponese Nikkan Sports, spiegando che i Giochi non potranno essere posticipati oltre il 2021 (attualmente sono in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021), se il mondo fosse ancora alle prese con il Covid-19. "In questo caso", ha detto, "saranno cancellati".

Nei giorni scorsi il noto infettivologo giapponese Kentaro Iwata aveva lanciato l'allarme: "Onestamente, non credo sia probabile che le Olimpiadi di Tokyo 2020 si terranno l'anno prossimo".

"Le Olimpiadi richiedono due condizioni: controllare il Covid-19 in Giappone e controllarlo ovunque, perché devi accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo. Il Giappone potrebbe essere in grado di controllare la malattia entro la prossima estate, e spero ci riesca, ma non credo che lo stesso possa avvenire in ogni parte del pianeta, quindi sono molto pessimista sull'ospitare i Giochi nell'estate del 2021", aveva spiegato il professore nel dipartimento di malattie infettive all'Università di Kobe.

Secondo Kentaro Iwata l'unica alternativa sarebbe quella di far disputare le Olimpiadi di Tokyo "senza spettatori o con una partecipazione molto limitata"