Cristiano Ronaldo dalla Juve allo Sporting Lisbona: lo dice anche sua mamma

Come anticipato da affaritaliani.it, la pista che conduce a un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona, il club che lo ha lanciato, si fa sempre più calda.

Ne ha parlato anche Dolores, mamma di CR7, in un’occasione molto ufficiale: la festa del club biancoverde per la vittoria del campionato portoghese, di fronte alle telecamere della televisione.

“Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l'anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting”, ha detto Dolores, ben sapendo che la concreta possibilità che la Juve rimanga fuori dalla prossima Champions League potrebbe spingere Ronaldo a quel ritorno in patria che lui stesso aveva manifestato come desiderio per la fine della sua carriera.

E quel “mi piace” di CR7 sul post che celebra il titolo vinto dallo Sporting alimenta le speranze dei tifosi lusitani.