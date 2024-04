Cristiano Ronaldo espulso e minacce all'arbitro. Bufera CR7 in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo espulso e minaccia di colpire l'arbitro con un pugno

Nei minuti finali della semifinale di Supercoppa Saudita - persa 2-1 dall'Al-Nassr contro l’Al-Hilal dove gioca l'ex Lazio Milinkovic Savic - Cristiano Ronaldo (autore quest'anno di 36 reti in 37 presenze stagionali) stava cercando frettolosamente di recuperare un pallone finito in fallo laterale (sul 2-0 per gli avversari), ma difensore Al Bulayhi lo ha ostacolato, a quel punto CR7 ha alzato il gomito colpendolo al petto con l'avversario terminato a terra.



Imagine if Messi had more red cards than trophies won last 4 years. Nice stat for Ronaldo. They play for stats, we play for trophies. 😭🟥



🎥 Via @xx76668329

E quando l’arbitro ha estratto il cartellino rosso Cristiano Ronaldo ha mimato un pugno all’indirizzo del direttore di gara girato di spalle. Le proteste sono proseguite anche durante l'uscita dal campo, con CR7 che ha chiesto ai propri tifosi di applaudire sarcasticamente il direttore di gara.

Per Cristiano Ronaldo si tratta della dodicesima espulsione in carriera (la quinta per doppio giallo): 4 con il Manchester United, 6 con il Real Madrid e una con la Juventus (in Champions League contro il Valencia della stagione 2018/2019).