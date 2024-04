Cristiano Ronaldo Jr magie d'Arabia: figlio di CR7 sulle orme di papà. Video

A 39 anni Cristiano Ronaldo ancora incanta con le sue giocate e i gol a grappoli. Certo, il campionato in Arabia Saudita non sarà la Premier League e neppure la serie A, però l'ex fuoriclasse Pallone d'Oro gioca con la stessa grinta che metteva quando indossava le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Per lui sin qui sono 29 reti in 26 partite di Saudi Pro League che lanciano l'Al Nassr al secondo posto in classifica (Al Hilal irrangiubile, fuga stile Inter e +12 in classifica: 71 a 59).

Ma a incantare in questi mesi e far sperare che CR7 abbia già un erede calcistico in casa è il figlio Cristiano Ronaldo Jr. Classe 2010, età ancora giovane per capire se riuscirà a percorrere le orme del padre, dando vita a una dinastia, ma di certo il ragazzo sicuramente sa dar del tuo al pallone e alcune sue giocate ricordano quelle del fenomeno portoghese.