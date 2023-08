Cristiano Ronaldo e Palio di Siena, il Ferragosto sportivo di Urbano Cairo

Cristiano Ronaldo e Brozovic vanno in gol con Urbano Cairo: Al-Nassr al debutto su LA7

Non poteva che essere Cristiano Ronaldo il protagonista più atteso del debutto su La7 della Roshn Saudi League, il campionato di calcio saudita in onda per le prossime due stagioni sulla tv della Cairo Communication. La sfida della prima giornata che vedrà l’Al-Nassr del fuoriclasse portoghese impegnato in casa dell’Al-Ettifaq, al “Prince Mohammad bin Fahd Stadium" di Dammam, verrà trasmessa in diretta questa serata alle 20 su La7d (canale 29 del digitale terrestre) e in simulcast su La7.it e in differita alle 23.15 su La7.

A cura della redazione sportiva del TgLa7, le telecronache delle partite saranno affidate a Paolo Pellacani e Francesco Izzi, mentre lo studio pre gara, condotto da Cristina Fantoni a partire dalle 19.30, accompagnerà i telespettatori al calcio d’inizio attraverso commenti, analisi e contributi filmati. Dal secondo match del 18 agosto, telecronache e commenti si arricchiranno della voce tecnica dell’ex giocatore di Inter e Tottenham e oggi allenatore Paolo Tramezzani.

L’Al-Nassr è una delle grandi favorite per il titolo: oltre a CR7, infatti, può contare sull’ex Inter Marcelo Brozovic, oltre a campioni provenienti da top club europei come Sadio Mane, Seko Fofana e Alex Telles. Di fronte troverà l’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard, leggenda del Liverpool, da dove è approdato anche l’ex capitano Jordan Henderson. Altro acquisto di rilievo, l’ex Lione Moussa Dembelé.

Benzema e Milinkovic-Savic nei prossimi match su LA7

La7 proporrà – in esclusiva per l’Italia – la miglior partita di ogni turno del campionato dell’Arabia Saudita che si sta assicurando un ruolo di primissimo piano nel calcio mondiale grazie al continuo arrivo di top player. In onda su La7 anche la seconda gara dell’Al-Nassr, contro l’Al-Taawoun, venerdì 18 agosto.

Giovedì 24 sarà invece la volta dei campioni in carica dell’Al-Ittihad: la squadra di Karim Benzema (ultimo Pallone d’Oro), Fabinho, Jota e N’Golo Kanté sarà opposta all’Al-Riyahd.

La programmazione di La7 proseguirà poi con due sfide dell’Al-Hilal di Sergej Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly (ex Lazio e Napoli): lunedì 28 agosto contro l’Al-Ettifaq e venerdì 1 settembre contro l’Al-Ittihad.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta alle 20 su La7d (e in streaming su La7.it), introdotti dallo studio pre gara dalle 19.30, e in differita in seconda serata su La7.

Palio di Siena in diretta su La7: giorno, orario e telecronaca (di Pierluigi Pardo)

Una festa popolare e una tradizione storica le cui origini si perdono nel Medioevo, capace per due volte all’anno di tenere col fiato sospeso un’intera città: è il Palio di Siena, una tra le corse di cavalli più celebri al mondo. Il secondo appuntamento del 2023, il Palio dell’Assunta, sarà tramesso in diretta su La7 e in simulcast su La7.it mercoledì 16 agosto dalle 16.45 dalla splendida cornice di Piazza del Campo. Un evento unico nel suo genere, che promette spettacolo come il Palio del Provenzano del 2 luglio scorso.

La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini (profondo conoscitore di Siena e delle sue contrade): insieme racconteranno ogni momento della manifestazione che intreccia passione e cultura, rivalità e alleanze. Nel corso della lunga diretta, i telespettatori potranno scoprire aneddoti e curiosità legati al Palio, grazie anche ai servizi di Andrea Milluzzi. Inoltre, dalla Sala del Mappamondo, all'interno del Palazzo Comunale, l’inviata Elena Testi intervisterà le personalità presenti per assistere all’evento.

E con la postazione audio da bordo pista sarà possibile ascoltare i suoni dagli spalti e le voci dei fantini a cavallo per vivere appieno la coinvolgente atmosfera della corsa, che vedrà protagoniste 10 contrade sulle 17 totali, scelte a sorte secondo un particolare regolamento che permette una continua rotazione: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice, Tartuca, Chiocciola e Giraffa.

Uno dei protagonisti assoluti sarà Giovanni Atzeni detto “Tittia”, entrato di diritto nella storia secolare della manifestazione per essere il primo fantino ad aggiudicarsi 5 vittorie consecutive, l’ultima proprio nel Palio del Provenzano disputato a luglio, con la contrada della Selva.

La corsa, o “carriera”, prevede tre giri di Piazza del Campo superando punti insidiosi come la stretta curva di San Martino, spesso teatro di scontri e cadute: vince il cavallo che arriva per primo al traguardo, anche se “scosso”, ovvero senza fantino. Emozioni attese un anno intero e concentrate in minuto e poco più. Il segreto del Palio di Siena è racchiuso proprio in questo contrasto.