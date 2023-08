Lukaku bomba di mercato: attenta Juventus, ti soffiano Big Rom

Lukaku-Juventus, trattativa in stallo col Chelsea. Scambio con Vlahovic fermo

Clamoroso a Londra, rischia di saltare il passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus? La situazione resta in divenire, l'ex attaccante belga ha un accordo da tempo con i bianconeri per un contratto triennale da 8-9 milioni netti a stagione, ma nulla si muove tra i bianconeri e il Chelsea nello scambio tra Dusan Vlahovic e e Big Rom. Pochettino non ha messo il centravanti serbo in cima alla lista delle sue preferenze e poi i blues non sembrano intenzionati a pagare un conguaglio salato a favore della Juve (si sono fermati a un massimo di una ventina di milioni e da lì non si sono più mossi).

Calciomercato Juventus, Lukaku sotto assalto: c'è il Tottenham

Il braccio di ferro di mercato forse avrebbe potuto (o potrebbe) ammorbidirsi col passare dei giorni, suggerendo entrambe le parti a trovare una soluzione.

Non fosse che è entrato in scena il Tottenham: gli Spurs dopo la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco hanno i soldi per investire forte su una prima punta (di cui hanno estramente bisogno: non basta certo Richarlison, né l'acquisto del promettente argentino Alejo Veliz) e stanno pensando seriamente a Romelu Lukaku.

Possono mettere sul piatto 45 milioni: cifra che al Chelsea andrebbe più che bene. I contatti tra Tottenham e Chelsea sono avviati: tutto dipenderà dalla volontà di Big Rom.

Sin qui l'attaccante belga ha rifiutato l'Arabia Saudita e manifestato la volontà di tornare in Italia. Gli Spurs cercheranno di fargli cambiare idea.