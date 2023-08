Spalletti pole Nazionale, ma 'grana' Napoli. Mancini: 40 milioni dall'Arabia

Luciano Spalletti ct della Nazionale italiana dopo Mancini? Bisogna risolvere il contratto con il Napoli

Luciano Spalletti è in pole position per prendere l'eredità di Roberto Mancini in Nazionale. L'ex allenatore del Napoli è in vantaggio sull'altro nome forte per la panchina azzurra, Antonio Conte. La sfida come ct può esere intrigante per il mister di Certaldo con il sogno dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti (Canada e Messico) nel mirino e un Europeo 2024 come fermata intermedia. La possibilità che interrompa il suo anno sabbatico è concreta, ma... C'è un grande MA. Un nodo da risolvere per arrivare alla fumata bianca (anzi azzurra) con la Figc.

Bisogna risolvere il contratto - sino al giugno 2024 - che lega Spalletti al Napoli. Già perché l'allenatore è ancora alle dipendenze del club di Aurelio De Laurentiis dopo il rinnovo automatico della scorsa primavera. Dunque o lui si dimette, o trova un accordo di separazione consensuale. Impensabile che la Federcalcio possa versare denaro per liberarlo.

Spalletti davanti ad Antonio Conte nella corsa a ct della Nazionale

Altrimenti, ecco Antonio Conte, che conosce bene la Nazionale, è libero e sul mercato dopo l'addio al Tottenham e potrebbe gradire un ritorno da commissario tecnico anche accettando un ingaggio che certo non potrebbe essere pari, né vicino a quelli dei top club europei.

Massimiliano Allegri ct della Nazionale con Spalletti sulla panchina della Juventus? Una suggestione che girava in rete nelle scorse ore. Uno scenario affascinante, ma privo di concretezza.

Le ipotesi legate a Fabio Cannavaro, Ivan Gennaro Gattuso o Daniele De Rossi, Fabio Grosso (che ha appena condotto in serie A il Frosinone) rimangono sullo sfondo come piani C, D, E, F...

Mancini e la proposta indecente come ct dell'Arabia Saudita: pronti 40 milioni a stagione

Fronte Roberto Mancini. L'ormai ex ct come si diceva nella scorse ore è a un bivio: periodo sabbatico per ricaricare le pile (aspettando che qualche top club bussi alla sua porta nei prossimi mesi, con la Premier League in prima fila) o accettare le proposte indecenti dell'Arabia Saudita. Nessun club nel suo caso, ma la Nazionale che ha perso Hervé Renard (andato ad allenare la Francia femminile) e in cerca di un allenatore di primo piano in grado di portare il movimento a fare un salto di qualità dopo i segnali interessanti ai Mondiali in Qatar 2022 (quando riuscirono a battere l'Argentina, poi campione del Mondo, nel match d'esordio). E le indiscrezioni parlano di un'offerta ricchissima per convincere Roberto Mancini: 40 milioni a stagioni con un progetto triennale in vista della Fifa World Cup 2026.