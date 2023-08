Mancini... e ora? Anno sabbatico o proposta indecente dall'Arabia Saudita

Roberto Mancini, addio alla Nazionale, ipotesi anno sabbatico aspettando la Premier League

Il futuro di Roberto Mancini? A prescindere dalle motivazioni che lo hanno portato a divorziare con la Figc e lasciare la nazionale ora l'ormai ex commissario tecnico è davanti a un bivio. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un anno o comunque di periodo sabbatico per ricaricare le pile e poi ripartire con la giusta calma.

In questo momento le grandi panchine dei top club europei sono ovviamente tutte occupate, ma nei prossimi mesi i risultati del campo potrebbero portare terremoti o esoneri, mettendo Roberto Mancini in pole position per qualche grande squadra. Soprattutto in ottica Premier League, campionato che il Mancio conosce bene e che lo ha visto protagonista con il Manchester City (che condusse al titolo). Nei mesi passati lo stesso Tottenham lo aveva contattato, ma lui declinò ogni avances essendo alla guida della nazionale.

Mancini ct dell'Arabia Saudita: la proposta indecente in arrivo

Attenzione poi all'ipotesi B: l'Arabia Saudita. Terra promessa del nuovo calcio, ricca di soldi e proposte indecenti che hanno sedotto più di un top player quest'estate. E la Nazionale locale ha perso Hervé Renard che ha deciso di lasciare l’incarico di CT dopo avarle guidata al Mondiale del Qatar 2022 (in cui riuscirono a sconfiggere l’Argentina, poi campione, nel match d'esordio) per andare alla guida della Francia femminile (appena uscita dai Mondiali. Gli arabi stanno cercando un allenatore di primo piano che diventi guida del movimento calcistico. Il Fondo Pif - protagonista del grande mercato che sta portando la Saudi Professional League tra le top leghe mondiali - ovviamente non ha problemi di soldi e alcune indiscrezioni parlano di un'offerta importante arrivata o in arrivo a breve sul tavolo del Mancio...

