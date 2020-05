Cristiano Ronaldo-Psg, operazione da 150 milioni per strapparlo alla Juventus

Il Psg torna a pensare a Cristiano Ronaldo? Le parole pronunciate nelle scorse ore dal presidente Al-Khelaifi (“Anno dopo anno mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Ammiro questa sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli atleti del futuro”) hanno riaperto una vecchia pista. Il club francese aveva accarezzato l'idea di prendere CR7 ai tempi del Real Madrid. Poi, con l'arrivo del fuoriclasse portoghese alla Juventus il sogno sembrava svanito per sempre. Ora ecco il ritorno di fiamma in vista della prossima stagione.

Il Paris Saint Germain sembra alla vigilia di una possibile rivoluzione nel suo attacco: Cavani sul piede di partenza, Icardi con un riscatto da 70 milioni a cui serve uno sconticino (e c'è chi giura che comunque poi Maurito potrebbe prendere la via della Juve), Mbappè intoccabile (ma ci sono quelle sirene del Real Madrid). Tra tutti il più incedibile sembra Neymar, visto che il Barcellona alla luce della situazione economica ha allentato la presa su un suo ritorno in blaugrana.

Ronaldo al Psg quanto costerebbe? La Juventus pagò CR7 100 milioni al Real Madrid, più 12 di oneri accessori e 5 di premio solidarietà Fifa due stagioni fa: totale 117 milioni. Al netto degli ammortamenti non si può ipotizzare una cessione a meno di 60 mln per evitare una minusvalenza di bilancio e quindi ne servirebbero per tentare una Juventus che non pare contemplare l'ipotesi di perderlo (scadenza di contratto al 2022).

E poi c'è l'ingaggio di CR7: alla Juventus incasserà 31 milioni netti per le prossime due stagioni, oltre alla parte di stipendio congelata e che almeno in parte gli tornerà. Quindi se il Psg lo vuole deve ipotizzare di investire almeno 70 milioni netti per i prossimi due anni.

Insomma, tra cartellino e ingaggio un'operazione da 150-200 milioni per indurre in tentazione le parti in causa. La corte dello sceicco è iniziata, a Ronaldo e alla Signora nelle prossime settimane la scelta se proseguire il matrimonio iniziato due anni fa.