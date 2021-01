Da Cottarelli a Valentino Rossi: la cordata vip per l'Inter. Moratti: "Complicata, ma romantica"

Da Cottarelli a Valentino Rossi, Fiorello e Bonolis: la cordata vip per l'Inter

BC Partners prosegue la due diligence sui conti dell'Inter in vista di un'offerta per il club nerazzurro. Gli altri possibili fondi interesssati restano dunque in stand-by. Intanto Interspac, società nata nel 2016 da un gruppo di tifosi nerazzurri (guidati da Carlo Cottarelli) si muove sullo sfondo. Il progetto era nato con l'addio di Erick Thohir. L'idea era di di raccogliere quote tra i tifosi per affiancare Zhang come soci di minoranza. Poi non se ne fece niente.

Ora l'idea riaffiorea come conferma Roberto Zaccaria, professore universitario ed ex presidente della Rai: "Il tempo stringe e non abbiamo l’illusione di trovare soldi a sufficienza per rilevare il club. Vogliamo fare la nostra parte, avviando un progetto di fund raising per aiutare l’Inter a continuare a essere grande. Coinvolgeremo interisti celebri, da Valentino Rossi all’architetto Stefano Boeri, da Roberto Vecchioni a Paolo Bonolis, fino a Fabio Fognini e Fiorello. Poi apriremo una sottoscrizione ampia fra i tifosi, come succede al Real Madrid o al Bayern Monaco. Ovviamente, saremmo felicissimi se con noi ci fossero Marco Tronchetti Provera e Massimo Moratti", spiega a Repubblica. Dopo il cda (previsto tra una settimana) la cordata di tifosi presenterà il progetto alla dirigenza attuale, per farsi trovare pronti al momento dell'eventuale passaggio di consegne.

Cordata Vip per l'Inter. Moratti: "Complicata ma romantica"

"Mi sembra un'operazione complicata ma romantica. Sono interista, quindi molto volentieri ascolterò quello che Interspac avrà da dirmi", ha detto il presidente del triplete nerazzurro. Nei giorni scorsi Massimo Moratti aveva invece escluso di scendere in campo di nuovo in prima persona: "Certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona", le sue parole a Tuttosport.