Daniel Maldini, Inter o Milan? No clamoroso: la Juventus di Giuntoli sul talento del Monza di Galliani

Daniel Maldini e il debutto in Italia-Israele

Daniel Maldini è l'uomo, anzi il golden boy del momento per il calcio azzurro. Dopo lo storico debutto con la maglia dell'Italia (proprio a Udine, che segnò l'esordio di papà Paolo da professionista nel Milan), arriva un nuovo retroscena di calciomercato legato al suo futuro.

Daniel Maldini-Inter? Attenti alla Juventus sul gioiello del Monza

Nei giorni scorsi le voci sull'Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio (avvistato al U-Power Stadium per seguire lui e il centrocampista Warren Bondo). Il pericolo nerazzurro turba da quel momento le notti del tifo rossonero che farebbe fatica a digerire un Maldini con la maglia dell'altra squadra di Milano. Ma ora attenti a un secondo pretendente non meno inquietante per chi ha il Diavolo nel cuore: la Juventus. Secondo calciomercato.com, il club bianconero guidato da Giuntoli - reduce dal colpo Kalulu (prestito con diritto di riscatto) che sta facendo benissimo agli ordini di Thiago Motta - è tra le società che sta seguendo il classe 2001.

Daniel Maldini, il jolly del Milan contro Inter e Juventus

Va comunque ricordato che Daniel Maldini ha un contatto biennale (con opzione di rinnovo) che lo lega al Monza, mentre il Milan si è riservato un jolly su di lui: dopo averlo venduto a zero con però il 50% su una possibile futura rivendita, stando ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, si è garantito anche un diritto di prelazione per pareggiare qualsiasi offerta e riprendersi l'attaccante versando metà della cifra offerta al Monza (ovviamente qualora il giocatore fosse d'accordo).

