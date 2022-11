Danilo e Shiro: ironia social e furia Verona per il rigore contro la Juventus

Danilo, Verona-Juventus: rigore o non rigore per tocco di mano? Ironia social: ecco Danilo e Shiro

La Juventus vince al Bentegodi grazie ad una rete di Moise Kean ma il Verona è furioso per il possibile rigore non concesso dopo che Danilo in area al 77' ha preso la palla di mano su conclusione ravvicinata di Dawidowicz. L'arbitro Di Bello di Brindisi ha ritenuto che non ci fossero gli estremi del rigore e il Var non ha richiamato il direttore di gara a rivedere l'episodio. Sui social è pioggia di meme e ironie: in primis ecco "Danilo e Shiro" con richiamo a Mila e Shiro al cartoon degli anni '80 sulla pallavolo.

Il Verona invece ha condiviso un tweet pubblicando il fermo-immagine del fallo di mano di Danilo, senza alcun commento ulteriore. Dure anche le parole dell'allenatore Bocchetti: "C'era un fallo di mano in area e non so perché non ci abbiano dato il rigore, ci stanno danneggiando. Sono stato zitto fin troppo, ora voglio parlare: sono tre partite che subiamo decisioni un po’ così. A Monza un fallo al massimo da giallo ci ha lasciato in dieci quasi subito, con la Juve un mani clamoroso in area e… niente. Poi due giocatori vanno con la gamba alta entrambi, Di Bello fischia rigore e il Var ce lo toglie. Ma che siamo gli zimbelli di tutti qua? Ho fatto il difensore per una vita e mi hanno sempre insegnato a tenere le mani dietro. Qui invece uno fa il portiere e non è rigore. Ditemi voi: Danilo ha il braccio largo, aumenta il volume corporeo… Parlare con gli arbitri? Non serve, tanto la girano sempre come vogliono loro"



«Il braccio è larghissimo però qui c’è un il caso inatteso del pallone inaspettato, cioè calciato da pochi metri da un giocatore del Verona. Nel regolamento c’è una parte specifica su questo argomento. Nel regolamento c’è proprio una parte su questa fattispecie quando il pallone viene calciato da un attaccante o da un difendente, direttamente su un calciatore, o sul braccio di un giocatore che è in posizione congrua e sta facendo il movimento di poggiarsi a terra, per cui non è punibile, le parole dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn.