Dazn aumenti abbonamenti: calcio, serie A (anche basket). Tifosi sotto choc

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti: tariffe Serie A e non solo

Brutte notizie per i tifosi della serie A: nel 2024 gli abbonanamenti a Dazn aumenteranno. In tutti i piani tariffari. La piattaforma online, che detiene i diritti per tutte e 10 le partite di ogni turno (fino al 2029) ritocca in su i prezzi rispetto all'attuale stagione. Sia per i vecchi che per i nuovi abbonati: coloro che avevano già sottoscritto un abbonamento annuale alla scadenza riceveranno una comunicazione personale via mail con la quale si certificherà l'adeguamento del prezzo al nuovo listino già entrato in vigore ed eventualmente avranno la possibilità di recedere dal servizio senza dover pagare penali o costi di disattivazione. Vediamo i nuovi prezzi degli abbonamenti di Dazn.

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti, nuovo costo di DAZN Start

DAZN Start (offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l'NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale): il costo dell'abbonamento mensile passa da 13,99 euro a 14,99 euro, mentre il costo dell'abbonamento annuale passa da 89,99 euro a 99 euro (con le rate mensili che passano da 9,99 euro a 11,99 euro).

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti, nuovo costo di DAZN Standard

DAZN Standard (offerta che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione): il costo dell'abbonamento mensile resta invariato rispetto al 2023 a quota 40,99 euro, mentre il costo dell'abbonamento annuale passa da 299 euro a 359 euro (con le rate mensili che passano da 30,99 euro a 34,99 euro).

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti, nuovo costo di DAZN Plus

DAZN Plus (offerta che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti): il costo dell'abbonamento mensile passa da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre il costo dell'abbonamento annuale passa da 449 euro a 539 euro (con le rate mensili che passano da 45,99 euro a 49,99 euro).