DAZN Serie A prezzo: ecco svelato il costo dei pacchetti - UFFICIALE

DAZN, Serie A prezzo: dall'anno prossimo sulla piattaforma saranno visibili 10 partite per giornata, di cui 7 in esclusiva. Grandi vantaggi per i già clienti

Grandi notizie per gli amanti dello sport. Già da diversi mesi sappiamo che DAZN ha acquistato i diritti per la trasmissione in streaming della Serie A per il triennio 2021-2024. La piattaforma di proprietà di Perform permetterà di vedere 10 partite a giornata, di cui 7 in eslusiva e 3 in co-esclusiva. In più, su DAZN sono disponibili tutta la Liga e il meglio del calcio internazionale con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e MLS.

Oltre al calcio, DAZN offre anche motociclismo (MotoGP, Moto 2 e Moto 3), NFL, UFC, tennis, boxe, corse automobilistiche e i canali Eurosport 1 HD e 2 HD per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020. In più, ci sono i contenuti DAZN Originals come i documentari "Ronaldo: El Presidente" e approfondimenti.

DAZN, Serie A prezzo: ecco tutti i dettagli sui vari pacchetti

Dopo settimane di ipotesi e voci, DAZN ha svelato ufficialmente il costo per vedere la Serie A nella stagione 2021-22. Dal primo luglio l'offerta di streaming avrà un costo di 29,99 euro al mese. Chi registrerà però un nuovo account dall'1 al 28 luglio, il costo sarà di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Per i già clienti, invece, l'abbonamento sarà di 19,99 euro al mese da settembre per 12 mesi e mesi di luglio e agosto sono gratuiti. DAZN, vi ricordiamo, permette di disattivare l'account in ogni momento senza costi aggiuntivi.