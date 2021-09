Dazn, cartellino giallo della Camera: "Migliorare qualità del servizio"

Dazn: Camera, Governo chieda a piattaforme di migliorare qualita' del servizio

Il Governo e' impegnato a "prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalita' di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualita' del servizio al cliente finale sulla base dei parametri che l'Autoria' per le garanzie delle comunicazioni potra' individuare". E' uno degli impegni indicati all'Esecutivo nella 'risoluzione Dazn' approvata dalla commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera. Lo riporta Radiocor secondo cui nel documento si sollecita, tra l'altro, il Governo "ad assicurare che Dazn e tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in maniera di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, valutando l'opportunita' di un adeguamento dei poteri di controllo e sanzionatori conferiti all'Agcom, come previsto per tutti gli operatori di servizi di comunicazione elettronica".

Dazn, Adiconsum: soddisfatti della risoluzione approvata

Le parole di Pierpaola Pietrantozzi (Segretario Nazionale Adiconsum) - Siamo per ora soddisfatti perchè la risoluzione approvata dalla IX Commissione della Camera dei Deputati sulle problematiche DAZN ha evidenziato nel passaggio "debbano essere utilizzate come da contratto tutte le modalità tecniche disponibili per la distribuzione degli eventi, incluse le altre modalità di distribuzione broadcast attualmente disponibili" che la neutralità tecnologica è necessaria per garantire la qualità di trasmissione in streaming come Adiconsum indica da tempo. Speriamo ora in una celere attività del Governo.

Capitanio (Lega): Governo si impegnerà a richiamare, anche con nuove norme e sanzioni, DAZN al rispetto, alla tutela e all'indennizzo degli utenti

"Grazie all'impegno della Lega e al lavoro di tutta la maggioranza, il Governo si impegnerà a richiamare, anche con nuove norme e sanzioni, DAZN al rispetto, alla tutela e all'indennizzo degli utenti".Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. Oggi la IX Commissione della Camera, "con la sola eccezione di FdI, ha approvato una Risoluzione fondamentale per assicurare un servizio adeguato ai cittadini e maggior trasparenza nella rilevazione degli ascolti" dichiara Massimiliano Capitanio.