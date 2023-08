De Ketelaere dal Milan all'Atalanta: fatta. Le cifre. La verità su Koopmeiners

De Ketelaere dal Milan all'Atalanta, le cifre

Charles De Ketelaere lascia il Milan per passare all'Atalanta. O meglio: manca ancora il suo ok ufficiale, ma tutto lascia pensare che l'ex trequartista del Bruges darà l'assenso al trasferimento da Milano a Bergamo alla corte di Gasperini. Nessun dubbio invece sull'accordo tra il club rossonero e quello orobico: prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Dunque quello di De Ketelaere è un addio/arrivederci al Milan: se CDK farà bene all'Atalanta al termine della prossima stagione verrà con tutta probabilità riscattato. Altrimenti potrebbe tornare nelle fila dei rossoneri tra 12 mesi.

Calciomercato Milan, Koopmeiners lontano

L'affare Milan-Atalanta per De Ketelaere è slegato dalle voci delle scorse ore su un sondaggio dei rossoneri per il 25enne centrocampista olandese Teun Koopmeiners. La società bergamasca ha una valutazione alta del giocatore (sopra i 40 milioni) e non ha necessità di fare cassa soprattutto dopo la cessione di Hojlund al Manchester United. Hjulmand e Dominguez invece restano nomi caldi in ottica Milan. Fronte Krunic: Fenerbache in pressing sul centrocampista bosniaco, ma il Milan non fa sconti e lo libera per 15 milioni.

Calciomercato Milan, Origi tra Premier e Arabia

Sul piede di partenza (dopo Rebic andato in Turchia) c'è anche Divock Origi. L'ex attaccante del Liverpool, escluso dalla tournée americana, è sul mercato e non rientra nei piani del Milan. Su di lui i sondaggi di qualche club di Premier League (West Ham in particolare) e una proposta in arrivo dall'Arabia Saudita (che porterebbe probabilmente soldi con relativa plusvalenza anche al Milan).

Calciomercato Milan, Veliz? C'è il Tottenham

Allarme Alejo Veliz. Il 21enne attaccante argentino del Rosario Central non è un segreto che sia monitorato dal Milan in concorrenza col Torino (proposta dei granata non ritenuta congrua dal club argentino nei giorni scorsi): ma entra in scena anche il Tottenham (che nel frattempo continua a trattare la cessione Harry Kane: Bayern Monaco sempre in pole position, ma l'accordo ancora slitta) e gli Spurs rischiano di essere una rivale molto insidiosa nella corsa al giocatore la cui clausola da 15 milioni è abbordabilissima (tra l'altro il club londinese potrebbe accettare di lasciare il giocatore un anno al Rosario).

Calciomercato Milan, Beltran e Ekitike in prospettiva

Il Milan in Argentina segue anche un altro attaccante: il 22enne del River Plate Lucas Beltrán (centravanti tecnico che in patria paragonano a Higuain), ma non va sottovalutata la pista francese che porta a Hugo Ekitike del Psg (sul 21enne anche Atalanta, Inter e tanti club che aspettano eventuali saldi di fine mercato per il talento classe 2002).

Il Milan darà un affondo per un attaccante vice-Giroud solo dopo le partenze di De Ketelaere (e quasi ci siamo), Origi (c'è ancora da lavorare) e possibilmente anche Messias: il brasiliano frena sul Besiktas, preferirebbe il Torino (con cui è saltato il possibile scambio con Singo, non ritenuto adatto al gioco del Milan). Senza dimenticare che dovrebbe anche partire Lorenzo Colombo: sul 21enne attacante rossonero c'è la fila, con il Cagliari davanti a tutti (e l'Atalanta che lo prenderebbe anche a titolo definitivo, ma il club di via Aldo Rossi non vorrebbe cederlo).

Calciomercatio Milan, idea Lenglet

Il Milan pensa a Clement Lenglet per la difesa. Il centrale francese è del Barcellona e torna in blaugrana dopo una stagione in prestito al Tottenham. Ha una valutazione di 10 milioni di euro. Il 28enne è un giocatore d'esperienza che potrebbe tornare molto utile alla retroguardia rossonera in cerca di un puntello importante da mettere in rosa, dopo la partenza di Gabbia e con un Kjaer che non è detto al 100% resti. Un altro nome sull'agendina di Moncada è quello di Maxime Esteve, centrale mancino classe 2002 del Montpellier.