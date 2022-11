De Zan riapre il caso Pantani: "Chi lo ha ucciso è ancora libero" - Esclusiva

Esce "Pantani per sempre" di Davide De Zan, l'anteprima in esclusiva su affaritaliani.it

Marco Pantani è morto il 14 febbraio del 2004, anche se forse il suo cuore si era spento prima: in quel giugno 1999 a Madonna di Campiglio nel quale la sua discussa positività spezzò una carriera e anche il sogno dei tanti che si identificavano con "il Pirata". Un colpo durissimo per un fenomeno del ciclismo, che era anche un ragazzo molto sensibile. Pubblicata da Libreria Pienogiorno, esce oggi - martedì 22 novembre - in tutte le librerie e gli store on line "Pantani per sempre", inchiesta a tutto tondo sulla vita e la morte del più amato dei campioni del ciclismo moderno a firma di Davide De Zan, il giornalista a cui si devono le più importanti rivelazioni sulla tragica fine di un atleta che, a diciotto anni dalla scomparsa – un omicidio, secondo De Zan - è più vivo che mai nella passione dei tifosi.





«Qualche anno fa» racconta De Zan, che da trent’anni sulle reti Mediaset dà voce al Giro d’Italia e alle grandi classiche dello sport, «ho aperto un percorso sulla strada della verità, per tutti quelli che avessero voglia di osservare a fondo la storia di un campione e di un uomo che ci aveva lasciato troppo presto, e con troppi perché. Allora non potevo raccontare tutto ciò che sapevo, perché c’era un’inchiesta giudiziaria ancora aperta. Molti di quei documenti si trovano invece in questo libro».

Il risultato è un’indagine a cuore aperto che mette in fila i fatti, inesorabilmente, che rovescia ricostruzioni di comodo, che non smette di chiedere giustizia. «Ho la serena consapevolezza che tra le pagine di Pantani per sempre ci siano tutti gli elementi affinché ognuno possa trovare la risposta al mistero» conclude De Zan.



Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo in esclusiva un’anticipazione del volume "Pantani per sempre" di Davide De Zan