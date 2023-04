Del Piero alla Juventus come Maldini-Milan: i tifosi bianconeri sognano

Del Piero allo stadio: Juventus-Inter e Juventus-Verona. I tifosi bianconeri: "Un capitano, c'è solo un capitano"

Juventus-Verona e poi Juventus-Inter: doppietta di Alex Del Piero. Non sul campo, come nei giorni in cui indossava la maglia numero dieci bianconera disegnando traiettorie magiche e segnando gol da antologia (290 reti e 177 assist in 705 presenze con la maglia bianconera). Questa volta Pinturicchio fa notizia per la doppia presenza in tribuna nel giro di pochi giorni all'Allianz Stadium (ultima presenza prima di queste è stata nel match interno col Bologna di aprile, quando ci fu un'ovazione bellissima per lui, guarda articolo e video). "Un capitano, c'è solo un capitano", gli hanno cantato tanto nel secondo della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter quanto nel match di campionato col Verona. Standing ovations d'amore per Alex che sente l'affetto dei tifosi e ringrazia. "Torna in società, abbiamo bisogno di te", gli ha detto più di un supporter bianconero. Il popolo della Juve sogna da tempo che l'ex leggenda della Vecchia Signora dopo 19 anni da giocatore della Vecchia Signora - con 6 scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e 4 Supercoppe italiane - diventi un dirigente del club. Stando a quanto riportato dal "Corriere della Sera" nei giorni scorsi, il presidente Ferrero avrebbe proposto a Del Piero un ruolo alla Nedved. Offerta che "Pinturicchio" non accetterebbe.

Del Piero alla Juventus stile Maldini-Milan?

L'ex capitano, infatti, vorrebbe avere un ruolo operativo alla Juve, ed incidere sulle scelte tecniche della società. Un Pinturicchio in bianconero stile Maldini-Milan? “Non vedo Del Piero come vice-presidente – le parole di Romeo Agresti ai microfoni di ‘Juventibus' -. Significherebbe per lui avere un biglietto sempre omaggio allo stadio e nulla più. Io lo vedrei con un profilo alla Maldini ma ho intuito che le priorità della Juve siano altre. Questo matrimonio bis tra Juve e Del Piero si potrebbe creare solo con basi solide, non penso ad un Alex con un ruolo alla Nedved”.

Del Piero dirigente alla Juventus, Marocchi: "C'è la voglia di avere Alex nella famiglia juventina e non solo nella storia"

"C'è la voglia di avere Del Piero nella famiglia juventina e non solo nella storia - le parole di Giancarlo Marocchi a Sky Sport - Spero che Elkann faccia questo passo perché è la direzione giusta. Chi meglio di Del Piero ti può aiutare ad evitare di fare degli errori? Penso che che possa aiutare la squadra a prendere determinati giocatori e soprattutto ad evitare a prenderne 3 in un ruolo e zero in un altro. Credo che la possa fare bene".



Del Piero, Allegri: "Se vorrà fare il dirigente..."

“Penso che a calcio non possa più giocare", la battuta di Massimiliano Allegri nel dopo partita della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter quando gli hanno chiesto di Alessandro Del Piero, presente per la seconda volta consecutiva allo Stadium e sulle voci di un suo ritorno in bianconero: "Ale è stato un giocatore straordinario, avrà un ruolo da dirigente se vorrà farlo, non so se alla Juve o altrove. Sono decisioni che spettano alla società non a me”.

