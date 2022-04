Del Piero allo Juventus Stadium, amore infinito: ovazione lunga 10 anni

Del Piero allo Juventus Stadium: i tifosi bianconeri sognano

Alessandro Del Piero torna allo Juventus Stadium per il match contro il Bologna e viene acclamato dal pubblico: una standing ovation emozionante per uno dei più grandi calciatori di sempre. “C’è solo un capitano”, cantano a gran voce i tifosi mentre lui, dalla balconata della tribuna Agnelli mostra la mitica maglia bianconera numero 10 che ha indossato per tanti anni. Pinturicchio ha accompagnato alla partita (poi pareggiata 1-1 dalla Juve con gol di Vlahovic al 95°) i bambini della sua Juventus Academy di Los Angeles e i tifosi sognano che possa essere un segnale, il primo passo verso un ritorno di Del Piero in bianconero.

Il video che l'ex calciatore della Juventus ha postato sui social. / Instagram Del Piero

