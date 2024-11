Del Piero presidente della Figc, ipotesi sempre più calda. Entro il giorno di Natale... Retroscena

Del Piero in corsa per la Figc? I rumors su Pinturicchio in Federcalcio

Alex Del Piero candidato alla presidenza della Federcalcio? L'ipotesi di Pinturicchio in corsa per la poltrona di comando della Figc si fa sempre più concreta. I rumors, lanciati dall'Adnkronos, girano da qualche giorno in vista della sfida che si giocherà il 3 febbraio - data fissata dell'Assemblea elettiva della Figc - e l'ex fuoriclasse della Juventus, sembra davvero pensarci.

Il presidente in carica della Figc, Gabriele Gravina, ha fissato la data delle elezioni (entro il 25 dicembre vanno depositate le candidature) anche se non ha sciolto le sue di riserve. Vorrebbe essere sostenuto dalla Serie A ma alcuni club del massimo campionato hanno sondato l'ipotesi Del Piero che ha ricevuto tanti messaggi e telefonate di apprezzamento.

L'ex numero 10 della Juventus e stella della nazionale italiana campione del mondo in Germania nel 2006, alle persone più vicine, ha smentito di aver declinato la proposta, sarà lui a decidere quando e se dirsi disponibile. Inutile dire che c'è attesa per capire se dirà qualcosa in diretta su Sky mercoledì quando commenterà la serata di Champions League. Poi a candidarlo formalmente dovrà essere una componente. Il percorso di Del Piero potrebbe così andare avanti nel solco di personaggi come Andrij Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina.