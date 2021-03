Dieta Lukaku: il segreto del campione? La pasta shikataki

Lukaku ha svelato il segreto del suo fisico possente: ecco tutti i dettagli sulla dieta da seguire

Romelu Lukaku è stato il trascinatore dell'Inter in vetta alla classifica di Serie A con 19 gol e 7 assist in 26 partite giocate. Qual è il segreto dell'incredibile stato di forma del belga? La dieta. "Da quando sono qui all'Inter abbiamo fatto un'analisi del mio corpo e molto è cambiato. Non mi sono mai sentito così forte. Ho raggiunto un altro livello, fisico e mentale", ha affermato il centravanti nerazzurro in un podcast.

Dieta Lukaku: in cosa consiste

Lukaku ha poi spiegato in cosa consiste la sua particolare dieta: "Mangio molta insalata, pesce, che ha un ottimo effetto su di me. Mi piace la carnitina, mi fa stare bene, e assumo vitamine. La mia dieta consiste in insalata per pranzo, molto petto di pollo, pasta shirataki. Carboidrati? Amo le patate dolci e il riso nero, mentre non mangio molta pasta".

Dieta Lukaku: i benefici della pasta shikataki

La pasta shikataki è ricavata da un tubero, la radice del konjac, ed è un eccellente sostituito della tradizionale pasta di grano duro. Il suo punto di forza è l'elevata presenza di glucomannano, un nutriente ideale per perdere peso velocemente. La pasta shikataki ha un ridotto apporto calorico, è priva di glutine ma ricca di fibre, aumenta il senso di sazietà ed è ideale per chi soffre di diabete in quanto contiene pochi zuccheri. Non solo, questa varietà di pasta ne favorisce l'assorbimento e così aiuta a tenere sotto controllo i livello di grassi, aspetto molto utile per chi soffre di colesterlo alto. In più la pasta shikataki contiene molti micronutrienti utili come calcio, zinco e ferro.

La pasta shikataki ha anche delle controindicazioni. Per le sue caratteristiche non è ideale per chi soffree di colon irritabile o gonfiore addominale. I nutrizionisti quindi sottolineano di consumarla con moderazione e alternandola altre fonti di carboidrati come riso e pasta integrale. In ogni caso la pasta shikataki deve rientrare all'interno di un regime alimentare equilibrato per poter dimagrire velocemente.