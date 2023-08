Diletta Leotta, 10 chili in più: parto vicinissimo. Karius papà pendolare

Diletta Leotta parto vicino: 10 chili in più e nono mese di gravidanza

Diletta Leotta è entrata nel nono mese di gravidanza: “+9 mesi +10kg +40 gradi” scrive in un post social la presentatrice della serie a su Dazn a corredo di un paio di foto in cui appare con costume da bagno arancione tra le scogliere della sua amata Sicilia. Per lei e Loris Karius il countdown scorre sempre più veloce verso il giorno in cui diventeranno mamma e papà.

Diletta Leotta, quando nascerà la bimba? Parto a metà agosto

Quando sarà il parto? Le previsioni sono per il 16 agosto, in concomitanza con il compleanno di Diletta Leotta. Ancora da capire quale sarà il nome della bimba. "Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel'ho detto, lei, invece di commuoversi, me l'ha bocciato. A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola", aveva raccontato di recente la showgirl siciliana.

Diletta Leotta e Karius: il portiere confermo nel ricco Newcastle del fondo arabo Pif

Intanto Loris Karius si prepara a fare il papà pendolare. Il Newcastle infatti nelle scorse settimana ha comunicato che il portiere resterà anche per la prossima stagione fino a giugno 2024. Niente serie A dunque per l'ex Liverpool. “Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”, aveva detto la Leotta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ma il rinnovo con i Magpies, che hanno acquistato in estate Sandro Tonali e sognano una grande stagione tra Premier e Champions League, erano un'opportunità professionale imperdibile.