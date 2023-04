Diletta Leotta, "Ti puoi innamorare di chi...", la frase che spacca i social

Diletta Leotta: "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo"

Le parole pronunciate da Diletta Leotta durante la sua trasmissione '105 Take Away', in onda su Radio 105 fanno il giro del web. La showgirl e presentatrice della serie A su Dazn, in dolce attesa di una bimba insieme al portiere del Newcastle Loris Karius (l'annuncio del sesso del bebè è stato dato nel weekend di Pasqua), divide il pubblico dei social.

Chiaramente Diletta Leotta intendeva che l'amore va oltre tutto, è qualcosa di irrazionale e va oltre i soldi che può guadagnare il compagno o la compagna per cui batte il cuore.

Nulla di strano e concetto assolutamente condivisibile. Ma il pubblico della rete si è spaccato. C'è chi chiede cosa intendesse la Leotta con «conto in banca cospicuo», chi ha sottolineato che Loris Karius è benestante come tutti i calciatori che giocano nei grandi campionati calcistici. "Devo trovare una come lei che si sposa un muratore…", scrivono in rete.

Leggi anche