Diletta Leotta-Can Yaman in Turchia: nozze in vista? E la mamma di lui...

Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman per conoscere la "suocera"

Diletta Leotta è volata in Turchia insieme al fidanzato Can Yaman. La conduttrice di Dazn si è recata a Istanbul per conoscere la famiglia dell’attore. E la "suocera" Guldem Hanim ha gradito moltissimo la visita della giornalista e showigrl al punto che ha postato una foto con Can e Diletta scrivendo: “Mio figlio e mia figlia”. Più chiaro di così.

L'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman va dunque a gondie vele. I due dopo aver una vacanza romantica nella Costiera Amalfitana sono dunque nel Paese dell'attore della popolare soap Daydreamer per le presentazioni ufficiali di Diletta e per visitare luoghi da sogno come la Santa Moschea della Grande Hagia Sophia, passando per un tour sul Bosforo.

Diletta Leotta e Can Yaman matrimonio: nozze più vicine?

Nei mesi scorsi i gossip si erano alternati su nozze in vista e voci di fiori d'arancio rimandati. Ma era stata proprio Diletta Leotta a chiarire: "Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti". E, a giudicare da questa visita della Leotta a casa Yaman, forse i tempi per le nozze si stanno avvicinando...