Diletta Leotta, lady Vieri Costanza Caracciolo: "Attenta al baby blues e..."

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Costanza Caracciolo: "Ti ricordo che c'è anche il baby blues"

Diletta Leotta ha confessato di non sentire ancora pienamente il suo "essere mamma" e la compagna di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo durante la nuova puntata del podcast 'Mamma Dilettante' le ha spiegato: «Non ti sentire strana se non senti la maternità. Ti ricordo che c'è anche il baby blues. Una forma di depressione che ti viene quando partorisci. Fai una cosa meravigliosa, ma impegnativa. Con questo esserino piccolo vieni travolto dalle ansie e dalle paure. Ti fai tantissime domande. A volte viene, a volte no, ma poi passa. Tante volte mi hanno fatto sentire più gli altri una m***a di quanto non mi ci sentissi io".

Diletta Leotta a Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: La cosa più bella e la cosa più brutta che mi capiterà?

"La cosa più bella e la cosa più brutta che mi capiterà?", ha chiesto Diletta Leotta a Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nel terzo episodio di Mamma Dilettante. Nel corso della lunga conversazione l'ex velina intanto ha messo in guardia la compagna di Loris Karius: «Non dormirai più. La puericultrice va via e la notte devi svegliarti tu, anche se gli scappa la pipì. La notte lineare e meravigliosa te la dimenticherai». Poi, per quel che concerne la cosa migliore possa accadere dopo la gravidanza, per Costanza Caracciolo è stata la certezza di aver trovato l'amore della propria vita con la nascita delle figlie.

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Bobo Vieri mette ufficialmente fine alla sua carriera da bomber

Bobo Vieri ospite del podcast Mamma Dilettante (dopo la puntata scoppiettiente con Alessia Marcuzzi), racconta: «Dopo due figlie mi sono fermato. Ormai ho 50 anni, non ho più le forze, se ne avessi avuti 35 avrei fatto 4 o 5 figli, ma tutte femmine. Quando ero in attività non avrei mai potuto avere dei figli perché ero fuori di capoccia, un pazzo buono. Sono diventato papà nel momento della piena maturità. A casa le bimbe mi chiamano ancora Bobo Gol (sorride; ndr)».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, sul ruolo centrale delle due figlie Bobo Vieri ha raccontato un aneddoto personale

«Lo scorso anno, in occasione dei Mondiali, sono andato in Qatar con la Fifa per dieci giorni - spiega Bobo Vieri - Alla fine di quella esperienza mi sono detto: mai più in vita mia andrò via per tre giorni senza le bimbe. È stata un’agonia. Da quel momento porto le bimbe ovunque. Le ho portate pure a Roma a vedere la finale di Coppa Italia», le parole dell'ex attaccante dell'Inter a Mamma Dilettante. Nella scorsa puntata del podcast c'erano state le rivelazioni di Ilaria D'Amico (leggi qui).

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Bobo Vieri e la sua svolta esistenziale

«Avere dei figli è la gioia più grande che la vita ti possa regalare. Non appena è nata Stella l’ho subita presa in braccio e in quel preciso momento la mia vita è cambiata per sempre. Lì ho capito l’importanza di essere papà. Prima che nascesse Stella ho vissuto a Miami per sei anni, facendo quello che volevo. Ma da quando sono papà corro dappertutto in caso di emergenza. Sono un papà molto presente, super organizzato, apprensivo e con la lacrima facile, ma non geloso. Prima di diventare papà se su un aereo un bambino urlava e piangeva diventavo pazzo, adesso nella stessa situazione sono più indulgente e mi chiedo: chissà se il bambino ha il mal di pancia».

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Bobo Vieri: con Costanza Caracciolo si sono aperti nuovi inaspettati orizzonti

«Il nostro rapporto è cresciuto con la genitorialità. Quando sono diventato papà stavo con Costanza solo da tre mesi (come è successo a Diletta; ndr). La conoscevo da almeno dieci anni, anche se ognuno aveva altre storie. Dopo essermi sfidanzato pensavo di rimanere solo per tutta la vita ed invece con Costanza si sono aperti nuovi inaspettati orizzonti» dice Bobo Vieri a Diletta Leotta nel corso del podcast Mamma Dilettante.

Diletta Leotta e Mamma Dilettante, Bobo Vieri e il cambio di abitudini

«Io mangio alle 18.30 con le bimbe. La gente pensa che io esca tutte le notti. In realtà io vado a letto con le mie figlie. Spesso sono distrutto, mi alzo la mattina prestissimo, e alle 20.30 sono già in pigiama, accendo l'iPad e mentre si accende già mi sono addormentato. Una o due volte a settimana però esco a cena con Costanza, soprattutto per salvaguardare la mia vita di coppia. Quando le mie figlie vorranno andare in discoteca io avrò 80 anni, sarò stecchito, ma le porterò io. E con i miei amici sarò sempre io ad aspettarle all’uscita».