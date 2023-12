Diletta Leotta sfida Belen: altro che farfallina, lady Karius: sexy tatuaggio

Diletta Leotta sfida Belen Rodriguez: sexy tatuaggio di lady Karius

Diletta Leotta si concede un pochino di relax in mezzo al mare di lavoro senza sosta, visto che la serie A quest'anno non si ferma neanche a Natale (turno di campionato il 22-23 dicembre) o Capodanno (si gioca anche il 30) e poi c'è il programma su Radio 105 che va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì. E chissà che non ci sia anche qualche altra sorpresa in serbo sui suoi canali social a breve...

Diletta Leotta tatuaggio sensuale. "Anche voi avete zoomato sulla stellina?"

Intanto però la conduttrice sportiva di Dazn ha alcune foto scattate sotto l'albero di Natale con la figlia Aria (avuta dal calciatore tedesco e portiere del Newcastle Loris Karius) e con lei c'è anche Elodie (reduce dai trionfali concerti al Mediolanum Forum), oltreché in piscina sempre con la bimba in braccio. Ma proprio quest'ultimo scatto ha provocato un mezzo terremoto sui social: alcuni follower hanno notato infatti un tatuaggio inedito di Diletta Leotta che posava in costume. "Anche voi avete zoomato sulla stellina?", scrivono a corredo del post.

Diletta Leotta tatuaggio: stellina in zona inguine. Sfida alla farfallina di Belen Rodriguez

Un tattoo più o meno in zona inguine, come la celebre farfallina di Belen Rodriguez, rimasta nella storia: la showgirl argentina ipnotizzò tutta Italia scendendo il palco del teatro Ariston a Sanremo. E ora ecco la stella della compagna di Karius: "C’è chi ha visto la stella e chi ha zoomato" chiosa un fan di Diletta Leotta.

"Voglio fare il tatuatore", scherza un altro utente. Guarda la foto nella gallery qui sopra