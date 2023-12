Diletta Leotta col tatuaggio stile Belen? Rodriguez fa gol in lingerie di pizzo

Diletta Leotta, tatuaggio stile Belen e Mamma Dilettante con le rivelazioni di Federica Pellegrini

Diletta Leotta superstar questa settimana: oltre alla seconda stagione di Mamma Dilettante che si apre col botto (le rivelazioni di Federica Pellegrini su Meringa, la figlia che sta per nascere), ha scaldato i social con le foto del suo tatuaggio stile Belen (leggi qui): se la showgirl argentina ha una farfallina sull'inguine, la compagna di Loris Karius risponde con una stella nella stessa zona. Uno a uno e palla al centro.

Belen Rodriguez fa gol in lingerie di pizzo

Ma dal fronte Belen in questi giorni si segnala un gol social che ha fatto battere molto forte il cuore dei suoi fans: la Rodriguez ha postato alcune foto in lingerie di pizzo del brand di cui è testimonial che non sono certo passate inosservate. Per dare un'idea di quanto siano state apprezzate basta un numero: oltre 360mila like nel giro di un paio di giorni. Tutte le foto in gallery.