Diritti tv Serie A: Sky prende 3 partite per i prossimi 3 anni (ECCO QUALI). Dazn e Mediaset...

Diritti tv Serie A: Sky prende 3 partite per i prossimi 3 anni

Sky si riprende un 'pezzetto' di serie A. La pay tv di Comcast ha ottenuto il pacchetto 2 dei diritti tv in vista del triennio 2021/2024 (ossia per le stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024). Come noto Dazn trasmetterà tutte e 10 le partite per ogni giornata, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. E sono proprio le seconde che andranno anche su Sky.

Serie A su Sky 3 partite: ecco quali

Di quali match si tratta? Saranno la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera. I tre match di serie A a giornata costeranno 87,5 milioni di euro in media a stagione. Soldi che vanno ad aggiugersi agli 840 milioni di Dazn e che permetteranno alla Lega Calcio di incassare 927,5 milioni in media a stagione, rispetto ai 973 milioni del triennio 2018/21. Qualcosa di meno, ma solo in apparenza visto che nei prossimi tre anni non saranno pagati i circa 165 milioni complessivi di commissione verso il precedente advisor. Dunque per i club della massima serie A si conclude nel migliore dei modi la lunghissima telenovela sull'assegnazione dei diritti tv.

SKY VA IN GOL CON SERIE B, PREMIER LEAGUE E BUNDESGLIA. DAZN VOLA CON LA LIGA

Questo per quanto concerne la serie A. Il campionato cadetto invece nelle prossime tre stagioni sarà trasmesso da Sky (dal 2018 al 2021 era su Dazn). La tv di Comcast avrà anche 121 partite di Champions League (oltre a tutta l'Europa League e la Conference League). La massima competizione europea per club sarà trasmessa anche da Mediaset (16 gare del martedì sera in chiaro e 104 gare in diretta streaming a pagamento su Mediaset Play Infinity), mentre 16 match del mercoledì sera andranno in esclusiva su Amazon (in streaming su Prime Video). Sky avrà anche Premier League, Bundesliga e Ligue 1, mentre Dazn offrirà la Liga spagnola.

MONDIALI QATAR 2022 SULLA RAI (E AMAZON...). COPPA ITALIA: MEDIASET VS RAI

I Mondiali 2022 in Qatar saranno in esclusiva sulla Rai che ha acquistato 64 partite (ma potrebbe decidere di rivedere alcuni match: Amazon alla finestra). Da capire la Coppa Italia e la Supercoppa italiana che devono essere assegnate nel prossimo triennio: Mediaset è alla finestra per strappare le sfide alla tv di Stato dopo che sfiorò il colpo nel 2018.