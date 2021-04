Diritti tv Serie A, Sky ricorso Dazn. 'Violata la Legge Melandri'

La partita sui diritti tv della Serie A 2021-2024 finisce ai tempi supplementari.

Sky ha infatti un ricorso d’urgenza in tribunale contro l'assegnazione a Dazn avvenuta con la delibera della Lega Serie A che ha approvato l’offerta da 840 milioni di euro per le dieci partite di ogni turno del campionato: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. La pay tv controllata da Comcast sostiene, secondo quanto riporta Milano Finanza, che l'assegnazione violi la cosiddetta no single buyer rule stabilita dalla Legge Melandri che vieta a un singolo operatore "di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette".

Intanto va assegnato il pacchetto 2, ossia quello delle tre partite a giornata in co-esclusiva: Sky aveva offerto 87,5 milioni a stagione, ma la votazione in seno alla Lega Serie A non aveva dato l'ok, lasciando cadere il bando. Nelle prossime ore ne sarà approvato un altro con l'apertura anche alle piattaforme OTT.