Donnarumma, 200 volte Milan. Gigio svela i suoi obiettivi futuri. Su Ibrahimovic...

DONNARUMMA, 'VINCERE COL MILAN. COPPA DEL MONDO CON LA NAZIONALE"

Gianluigi Donnarumma è pronto per festeggiare le 200 presenze con la maglia di un Milan ad appena 21 anni. "Il mio sogno nel cassetto? Voglio diventare il miglior portiere e vincere piu' titoli possibili con il Milan. Ma la Coppa del Mondo penso che sia il sogno di tutti: quello e' il primo anche per me".

DONNARUMMA SUL MILAN POST LOCKDOWN

Il Milan sta volando dopo il lockdown. Donnarumma spiega: "C'era la voglia di tornare insieme e riprendere quello che avevamo perso - ha spiegato il portiere rossonero in un'intervista a Sky Sport 24 - Abbiamo lasciato tanti punti per strada e volevamo assolutamente riprenderli perche' il nostro valore non e' quello di prima ma quello di oggi".

DONNARUMMA SU STEFANO PIOLI

DONNARUMMA si e' poi soffermato sul tecnico del Milan Stefano Pioli: "Lo ringrazio tanto per le belle parole che spende sempre su di me - ha dichiarato - Gli daro' sempre il massimo perche' e' una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo: stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere gli obiettivi con il mister"

DONNARUMMA SU IBRAHOMOVIC: 'ZLATAN E' UNA BESTIA, FENOMENO"

Il rilancio del Milan e' stato guidato dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic, sbarcato a Milanello a gennaio e grande protagonista della rinascita rossonera. Donnarumma spiega: "Ibra e' una bestia, un fenomeno. Ci da' tanto e si fa sentire tanto - ha osservato DONNARUMMA - E' la forza in piu' che ci mancava: anche in allenamento, tutto si vive al massimo e gia' li' si crea la mentalita' vincente. Lui in questo e' veramente straordinario perche' anche in partitella non vuole mai perdere e ci da' una mentalita' incredibile".

DONNARUMMA E IL RITORNO IN NAZIONALE

Donnarumma parla del ritorno in Nazionale ormai imminente: l'Italia di Roberto Mancini tornera' in campo a inizio settembre a distanza di quasi un anno dall'ultima apparizione. "Stiamo molto bene insieme, siamo veramente un bel gruppo - ha dichiarato DONNARUMMA - Peccato non ci sia stato l'Europeo quest'anno, ma sicuramente ci prepareremo per affrontarlo al massimo l'anno prossimo".