Donnarumma Juventus, il portiere deluso al PSG sogna il bianconero quest'anno

Donnarumma Juventus, il portiere deluso dal PSG vorrebbe cambiare squadra già quest'anno. Raiola spinge per il trasferimento in bianconero

Gigio Donnarumma è stato eletto il miglior giocatore degli Europei 2021 ma nonostante ciò al Paris Saint Germain è dietro nelle gerarchie del tecnico Pochettino rispetto a Keylor Navas. Il faraonico trasferimento del 22enne di Castellammare di Stabia sembra non aver pagato sul campo (180 minuti in totale) e secondo quanto riportano Corriere della Sera e Gazzetta dello sport il giocatore sarebbe talmente deluso dall'esperienza parigina da voler tornare in Italia già quest'anno. Il procuratore Mino Raiola sarebbe pronto ad accontentarlo e tornano a suonare le sirene di un suo passaggio alla Juventus.

I bianconeri in questa stagione non sono particolarmente delle prestazioni di Szczesny e già da tempo avevano messo gli occhi su Donnarumma nel momento in cui si ventilava l'ipotesi di un suo mancato rinnovo con il Milan. Prima di poter acquistare il numero 50 del PSG la Juventus dovrà liberarsi del polacco, che percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro l'anno. Nel frattempo, si vocifera che Donnarumma a Parigi stia subendo una sorta di mobbing. Il club sudamericano del Paris Saint Germain, oggi capitano da Messi, spingerebbe affinché Navas resti il titolare tra i pali. La delusione del portiere per il ruolo di panchinaro di lusso sarebbe stato confermato anche dai suoi amici e qualche ex compagno di squadra. Un suo trasferimento alla Juventus a gennaio è un'opzione difficile da realizzare ma in estate tutto può succedere.