Donnarumma, Milan alza l'offerta. Raiola tace. E spuntano 3 nomi post Gigio

Donnarumma, Milan rilancia. Mino Raiola tace

Il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan resta in stand by. Il portiere rossonero fra 3 mesi vedrà scadere il suo matrimonio con il Diavolo e sin qui non è arrivata la firma per rilanciare le nozze calcistiche. Secondo la Gazzetta, da via Aldo Rossi è arrivato un rilancio sull'ingaggio: da 6 a 8 milioni netti a stagione. Mino Raiola però tace. Sullo sfondo le voci di un Psg pronto a inserirsi se Gigio dovesse decidere di andarsene da Milano, ipotesi che comunque resta difficile e al momento non esistono trattative con nessun club per l'addio al Milan.

Donnarumma-Milan, le news sul rinnovo: Maignan, Musso e Gollini le alternative

Aspettando il raggiungimento della qualificazione in Champions League (che potrebbe aiutare ed essere la spinta finale per la firma di Donnarumma), il club rossonero comunque ovviamente si guarda intorno per non farsi trovare impreparato di fronte allo scenario peggiore. Tre i nomi dei portieri più caldi: nelle scorse ore l'Equipe ha lanciato la candidatura di Mike Maignan del Lille (classe 95, secondo portiere della nazionale francese), ma sono sotto monitoraggio l'argentino Juan Musso dell’Udinese e il 26enne Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Più sfumata l'ipotesi Alphonse Areola, il 28enne è di proprietà del PSG ma in prestito al Fulham.