Donnarumma, papera anche con la Turchia: tutti gli errori dall'addio al Milan

Donnarumma, papera anche con la Turchia: il portiere del PSG dopo l'errore con il Real in Champions non è sembrato più lo stesso

Non è il miglior momento di forma per Gigio Donnarumma, come per tutta la Nazionale in generale a dire il vero. Ieri sera l'Italia affronta in amichevole la Turchia dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri ampiamente rimaneggiati portano a casa la vittoria, utile solo in ottica ranking, ma Donnarumma si è reso protagonista di una prestazione tra alti e molti bassi.

Turchia-Italia, Donnarumma: papera sul primo gol ed errore sul secondo

La Turchia passa in vantaggio al 4' con Cegiz Under. Donnarumma non copre correttamente il palo più vicino e così il pallone che gli passa tra le gambe carambola in rete portando il punteggio sull'1-0:

Donnarumma 💩 pic.twitter.com/QckiNzZ2w7 — Julian Ross (@JulianRossCOC) March 29, 2022

Donnarumma poi è colpevole anche sul secondo gol di Serdar Dursun con una goffa uscita sull'attaccante del Fenerbache:

ti prego, ritirati dal calcio giocato finchè sei in tempo @gigiodonna1 pic.twitter.com/2CnafLvCaq — Belo (@belottiano) March 29, 2022

Per non parlare del pallone che viene grossolanamente rinviato addosso ad un attaccante turco mettendo a serio rischio la sua porta:

E' stata decisamente una settimana difficile per Donnarumma. Il portiere infatti nella sifda tra Italia e Macedonia del Nord è sembrato molto in ritardo nell'intervenire sul tiro di Trajkovsky che varrrà la qualificazione ai Mondiali alla sua Nazionale:

Comunque Donnarumma la poteva parare, non puoi prendere da 40 metri un goal così NON PUOI, aspetta che si avvicini per buttarsi anziché fare un passo verso destra pic.twitter.com/PRjNLTCQky — Leåo 17 (@rleao17) March 24, 2022

L'errore contro la Macedonia del Nord segue una clamorosa papera in Champions League con la maglia del Paris Saint Germain. Donnarumma nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid si fa scippare il pallone dai piedi da Benzema, che dopo una triangolazione con Vinicius trova il gol del pareggio a cui seguiranno altre due reti che permetteranno ai Blancos di passare il turno.

Guardando più in là nel tempo, Donnarumma è stato protagonista di un altro errore decisivo in un Inter-Milan della stagione 2018/19. In quell'occasione Icardi segna il gol vittoria di testa superando il portiere che sbaglia completamente i tempi dell'uscita. A sua discolpa Musacchio all'epoca fece poco o nulla per contrastare l'attaccante argentino. La papera più eclatante di Donnarumma però è avvenuta in un Pescara-Milan dell'anno precedente. Paletta colpevolmente passa il pallone indietro al portiere che manca lo stop portando in vantaggio i padroni di casa.

