Donnarumma scherza con Reina dopo il ko di Lazio-Milan, bufera social su Gigio

Molti tifosi del Milan hanno criticato Gigio Donnarumma dopo la durissima sconfitta per 3-0 che rimette in discussione il discorso Champions per i rossoneri (in questo momento sono scivolati al quinto posto seppur alla pari con Juventus e Napoli e se finisse oggi il campionato dovrebbero fare l'Europa League). Pochi minuti dopo la il triplice fischio di Orsato, sui social diversi supporter del Diavolo si sono infastiditi dopo che Donnarumma è stato inquadrato in mezzo al campo a scherzare con il collega laziale Pepe Reina, ora avversario, ma suo vice in maglia rossonera. Un episodio normale tra colleghi e amici, ma nell'epoca del "Grande Fratello" televisivo è uscito amplificato. "Sapete, cosa mi fa più male? Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile", si legge sui social. "Dopo un 3-0 Donnarumma, con tanto di fascia al braccio, si fa quattro risate con Reina. Il futuro del Milan. La morte definitiva del Milan".

Donnarumma, tifosi del Milan contro Gigio sui social: "Toglietegli la fascia e lasciatelo andare dove vuole"

A molti tifosi del Diavolo non è andata giù che Gigio non abbia ancora firmato il rinnovo (è in scadenza a fine stagione, il Milan ha messo sul piatto 8 milioni netti a stagione ma la fumata bianca non è arrivata): "Toglietegli la fascia e lasciatelo andare dove vuole!", scrive qualcuno. Altri lo hanno difeso: "Quindi abbiamo perso per colpa di Donnarumma perché ha riso a fine partita, che se non era per lui eravamo già 2-0 nel primo tempo. Problema è altro, in primis in queste situazioni deve pagare il mister!"

"Non sono giorni facili ma ne usciremo continuando a lavorare, lottare e dare il massimo. Forza Milan", ha scritto Donnarumma a fine match su Instagram.