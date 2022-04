Dybala e Asensio: upgrade Milan per la prossima stagione. Calciomercato news

Dybala, Milan o Premier League? La Joya al bivio dopo l'addio alla Juventus

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora in serie A, a Milano, ma non sponda Inter alla corte di Marotta? Il rumors sulla Joya dalla Juventus al Milan (ovviamente a parametro zero, visto che il contratto bianconero scade a fine stagione e non verrà rinnovato) lo rilancia il Corriere dello Sport in queste ore. "A oggi per Dybala si sono mossi Arsenal e Newcastle che non sono andati oltre la manifestazione d’interesse. Paulo è ancora freddo, nonostante preferisca uscire dall’Italia: nel caso in cui non trovasse all’estero quello che cerca, la sua preferenza cadrebbe sul Milan, la cui politica non prevede accordi economici particolarmente lunghi e onerosi". E sull'Inter scrive: "Apprezzabile - in tal senso - la disponibilità di Marotta, l’amatore che portò Paulo alla Juve da Palermo: non potendosi caricare di ingaggi impegnativi, ha fatto sapere al giocatore che per un anno, a numeri praticabili, lo prenderebbe volentieri per consentirgli il rilancio in grande stile".

Suggestione Milan dunque per Dybala? Ipotesi tutt'altro che semplice e al momento non si va oltre lo scenario di calciomercato. Di certo però è vera una cosa: i rossoneri potrebbero muoversi su un giocatore di spessore internazionale in quel ruolo. Tra Brahim Diaz (dietro le punte) e Messias (sulla destra: ancora da capire se verrà riscattato dal Crotone) ci sono stati alti e bassi. Il Milan del futuro vuole crescere ancora e avere una certezza in più nel reparto fantasisti.

Milan-Asensio, caccia al trequartista del Real Madrid

E in queste ore crescono anche le quotazioni di Asensio. Il 26enne spagnolo è a un anno dalla scadenza del contratto con il Real Madrid: Ancelotti lo considera una buonissima alternativa, lui gradirebbe una squadra che gli desse un ruolo più centrale. Al club rossonero piace molto anche per la sue duttilità, può giocare sia a destra che dietro gli attaccanti. La sua valutazione? Attorno ai 25 milioni. Attenti alla concorrenza inglese ovviamente, ma la pista Milan è aperta. Restano poi le alternative di lusso: da Domenico Berardi del Sassuolo all'olandese 22enne Noa Lang del Bruges (entrambi giocatori che partono de destra). Complicata, ma non impossibile la pista che conduce al fantasista classe 201 belga Charles De Ketelaere, altro gioiello nerazzurro, con un prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

