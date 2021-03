Dybala, rientro slitta (calvario ginocchio). Joya-Icardi, scambio Juventus-Psg

Dybala-Juventus, rientro dopo la sosta per la Joya

Paulo Dybala è guarito al 100%: il ginocchio della Joya clinicamente è a posto, ma l'attaccante della Juventus non lo sente ancora a posto (sui cambi di direzione e quando calcia). Ecco perchè la società bianconera ha deciso di non forzare il suo rientro: anche con il Benevento il campione argentino non verrà rischiato. La speranza è di riaverlo dopo la pausa per le nazionali. Andrea Pirlo lo ha confermato nell'ultima conferenza stampa: "Speriamo di avere Paulo a disposizione subito dopo la sosta". Il Maestro ha anche sottolineato che quella Dybala in questa stagione è stata una "grossa assenza". Già perchè su 50 partite ne ha fatte solo 7 da titolare e sono 19 quelle saltate (860 minuti in campo, 3 gol). La Juve non lo vede in campo dal 10 gennaio (contro il Sassuolo): se rientrerà a Pasqua nel derby contro il Torino (il 3 aprile alla vigilia del recupero di campionato contro il Napoli) sarà stato quasi tre mesi lontano dai campi.

Dybala-Juventus, Icardi-Psg: idea scambio

Non solo campo. Dybala e la Juventus devono decidere il loro futuro (senza dimenticare che anche quello di Cristiano Ronaldo è in divenire): sarà ancora assieme o si diranno addio? Il contratto della Joya scade tra poco più di un anno (30 giugno 2022) e quest'estate andrà presa una decisione. Non arrivare al rinnovo e iniziare la prossima stagione insieme porterebbe al rischio poi per la Juve di perdere il suo talento a parametro zero. Ecco perchè ci si guarda attorno anche sul mercato internazionale. Da mesi si parla di uno scambio Dybala-Icardi con il Psg e l'incastro potrebbe anche essere giusto facendo tutti felici: Maurito tornerebbe in Italia e Leonardo si porterebbe a Parigi un giocatore di indiscusso talento.

Dybala-Barcellona, Griezmann-Juventus: nuovo scambio dopo Arthur-Pjanic?

L'alternativa? Arriva da Barcellona (soprattutto se Leo Messi dovesse lasciare: Psg in prima fila). I blaugrana hanno un giocatore che si incastra bene in una trattativa per Dybala in Spagna: Antoine Griezmann. Attaccante veloce, tecnico ma che nei due anni in Catalogna non ha trovato quegli spunti che lo avevano reso grande con la maglia dell'Atletico Madrid (al punto da portare il Barça a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro). L'ostacolo può essere rappresentato dall'ingaggio: il 29enne attaccante della nazionale francese guadagna 18 milioni netti, cifra che difficilmente la Juventus può pensare di investire (Dybala ne prende 7,5 e gli era stato offerto un rinnovo da 10 mln netti bonus compresi). I rapporti Juve-Barcellona però sono ottimi, ricordiamo che la scorsa estate portarono allo scambio Arthur-Pjanic e quindi ci potrebbero le premesse per trovare una quadra tra valutazione del cartellino e stipendi...