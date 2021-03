Ronaldo rompe il silenzio dopo il flop Juventus. La verità sul ritorno al Real Madrid

Ronaldo, addio alla Juventus e il ritorno al Real Madrid: le voci spagnole

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus per il Real Madrid? CR7 farà un clamoroso ritorno alla Casa Blanca? La bomba è stata lanciata giovedì dalla Spagna (dopo le tiepide voci sull'interesse di Manchester United e Psg per il campione bianconero). E' stata la popolare trasmissione El Chiringuito a spiegare che 'agente di CR7, Jorge Mendes, ne avrebbe già parlato con Florentino Perez e i suoi collaboratori. E nelle ultime ore i due grandi quotidiani sportivi madrileni, Marca e As, hanno rilanciato la voce che dà CR7 deciso a tornare a giocare nel club merengue, che aveva portato 4 volte a vincere la Champions League (due eliminazioni agli ottavi e una ai quarti con la Juventus).

Ronaldo-Real Madrid, Florentino Perez non spalanca la porta blanca

Ma la porta del Real Madrid non si è aperta, almeno sin a questo momento. Florentino Perez è scettico sul ritorno di Cristiano Ronaldo: più dei 29 milioni di euro per il suo cartellino (a meno la Juventus non può vendere per non incorrerere in una minusvalenza a bilancio), pesa l'ingaggio del portoghese (trentuno milioni di euro) e l'età (36 anni, classe '85). Il Real Madrid pensa a un ringiovanimento della squadra: i sogni sarebbero Haaland o Mbappè, anche se sul norvegese del Borussia Dortmund c'è la concorrenza dei top club inglesi (e del Barcellona: Laporta vuole provare a fare il miracolo vestendolo con la camiseta blaugrana), mentre il Psg sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 del fuoriclasse francese).

Ronaldo-Real Madrid, tifosi merengue spaccati

E i tifosi merengue cosa ne pensano? La realtà è che anche loro sono spaccati: c'è una maggioranza che non ha dimenticato CR7, il 60% si è detto a favore del ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Ma il 40% di supporter blancos contrari non è una percentuale da poco (secondo una rilevazione del Chiringuito).

Ronaldo rompe il silenzio dopo l'eliminazione della Juventus in Champions League

Intanto Ronaldo ha rotto il silenzio dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto e le critiche subite in questi giorni. "Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi...I veri campioni non si rompono mai! Il nostro obiettivo è già a Cagliari, nella lotta di Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione", ha scritto l'attaccante della Juventus su Instagram.

"È vero che il passato appartiene ai musei, ma per fortuna il calcio ha memoria...e anch'io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo".

Ronaldo, Pirlo: "Normale sia deluso"

Cristiano Ronaldo, dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions, "sta bene, normale sia deluso da quanto successo. Ma come lui lo è tutta la squadra. Si è allenato bene e ha recuperato per giocare domani sera", ha invece spiegato l'allenarore della Juve, Andrea Pirlo. "E' normale che ci siano voci dopo un'eliminazione, lui è il più importante al mondo con Messi. Ricordiamoci che ha sempre fatto bene e oltre 90 gol con la Juventus. Ha sempre dimostrato il suo valore, può capitare che in una partita non faccia bene".