Ronaldo in quota Manchester United. Juventus, dilemma da 87 milioni

Ronaldo-Juventus, CR7 pesa 87 milioni a stagione per i bianconeri

I bookmaker fiutano aria di addio a fine stagione per Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus, Non dimentichiamo che il cinque volta Pallone d'Oro pesa 87 milioni a stagione nel bilancio bianconero tra stipendio (58 milioni lordi) e ammortamento (29). E l'investimento quadriennale (siamo alla terza stagione) per lui da parte della società guidata da Andrea Agnelli è di circa 340 milioni (tra cartellino e i 4 anni di ingaggio lordo).

Ronaldo-Juventus: Manchester United e Psg in quota

Ma non ci sono certezze tra i broker sul futuro di Ronaldo. Secondo Agipro, CR7 con la maglia della Juve anche nel 2021/2022 (quando gli scadrà il contratto: e Paratici ha confermato che l'ipotesi rinnovo non è all'ordine del giorno) resta ancora un'opzione calda: per la Snai è a 1,25. In tempi di crisi economica mondiale non sono in tanti che possono ambire a sobbarcarsi l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, pagando anche un indennizzo da almeno 29 milioni alla Juventus (che non può certo mettere una minusvalenza a bilancio) o creando un'operazione con l'inserimento di contropartite tecniche che possa generare una plusvalenza. Ma attenti alla quota che riporterebbe Ronaldo al Manchester United (con cui vinse la prima Champions League della sua carriera): viene pagato 5,50 il portoghese con la maglia dei Red Devils. Il Paris Saint Germain? Il club francese al momento è impegnato con i rinnovi di Mbappè e Neymar (scadono nel 2022), sogna Lionel Messi, ma... Ronaldo al Psg ha una quota da non sottovalutare: 7,50. Il trasferimento nella Mls statunitense e il ritorno allo Sporting Lisbona sono a 10. Il Real Madrid che riabbraccia l'uomo delle quattro Champions sale sino a 12 (tradotto: molto improbabile). Un Ronaldo che decide di andare a chiudere la carriera in Qatar? 15 volte la quota, così come un clamoroso passaggio al Manchester City con Guardiola mister. Infine, lo scenario definitivo del ritiro, un'eventualita' al momento lontana a 50 volte la posta.