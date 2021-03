Pirlo-Juventus, esonero come Sarri? Il Maestro spera di "mangiare la colomba"

Pirlo-Juventus, esonero? Il Maestro scherza: "Spero di mangiare la colomba"

La Juventus esonera Andrea Pirlo? Oggi è fantascienza. Il Maestro terminerà la stagione e ha tutte le chances di proseguire anche nel prossimo campionato, a meno di un clamoroso fallimento in campionato (fuori dalla zona Champions). Certo, nei prossimi mesi sarà inevitabilmente sotto esame. L'allenatore bianconero è sereno e, ricevendo il secondo Tapiro stagionale di Striscia la Notizia, ha scherzato con Valerio Staffelli: "Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…". La 'maledizione Champions' che perseguita la Juve? "Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo".

Pirlo e l'errore di Ronaldo sul gol del Porto

Andrea Pirlo ha parlato anche dell'errore di Ronaldo (e della barriera juventina) sul gol che ha consegnato la qualificazione al Porto. "Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione". La prestazione di Ronaldo è parsa insufficiente a molti (ed è tutto da decifrare il futuro di CR7 alla Juventus). Il voto al campione portoghese? "Lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero", ha spiegato l'allenatore bianconero.

Pirlo esonerato dalla Juventus a fine stagione? I bookmakers si dividono

Tornando ad Andrea Pirlo, i bookmaker si dividono. "Io sono allenatore della Juventus in questo momento e sto lavorando per un progetto più ampio, su più anni", aveva spiegato il tecnico bianconero subito dopo l'eliminazione contro il Porto agli ottavi di Champions League. Tra i broker da un parte c'è chi crede ad Andrea Agnelli che - ha raccontato l'allenatore - ha confermato la bontà di un progetto appena iniziato. Dall'altra, i dubbi di chi non ritiene abbastanza solide le rassicurazioni del presidente e intravede somiglianze con il caso Sarri, sostenuto a più riprese ma alla fine esonerato. Nel gruppo dei fiduciosi spiccano gli analisti di Stanleybet.it, saldi nel confermare Pirlo sulla panchina bianconera: in tabellone l'esonero o le dimissioni rimangono a un corposo 7,50. Scettici, invece, i quotisti Sisal Matchpoint, che stamattina hanno rivisto la loro valutazione "tagliandola" fino a quota 5,00. Decisivo per il futuro di Pirlo sarà innanzitutto il recupero di campionato con il Napoli del 17 marzo, importantissimo per accorciare le distanze sull'Inter e sperare ancora nella rimonta scudetto, in attesa della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo maggio