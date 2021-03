Juventus, bufera barriera. CR7 sotto accusa. E il coccodrillo di Brozovic...

Juventus, errore in barriera sul 2-2 del Porto. Ronaldo sotto accusa

La Juventus perde la sua Champions League sulla punizione di Sergio Oliveira: il centrocampista del Porto calcia basso e la barriera bianconera si fa trovare disattenta. Sul banco degli imputati finisce in primis Cristiano Ronaldo. Per Fabio Capello il suo è l'errore più grave che apre la strada al gol del Porto e spalanca le porte dell'inferno di una nuova eliminazione agli ottavi di Champions (dopo quella con il Lione a Marzo) per la Signora.

JUVENTUS-PORTO, CAPELLO SU CRISTIANO RONALDO: 'ERRORE IN BARRIERA IMPERDONABILE, GRAVISSIMO'

'La Juventus ha fatto errori elementari con il Porto tra andata e ritorno: nel primo fa un regalo volendo partire dal basso all'andata. Poi una disattenzione nel secondo tempo a Oporto. In questa partita il regalo sul rigore con Demiral ingenuo. Ma è gravissimo girarsi, come ha fatto RONALDO, in barriera, è imperdonabile, è gravissimo. I giocatori non devono aver paura della palla'', ha spiegato Fabio Capello, nello studio di Sky Sport, sul gol del momentaneo 2-2 del Porto nato da un calcio di punizione nel quale il fuoriclasse portoghese si gira e non salta causando il gol del 2-2.

JUVENTUS, IL GOL DEL PORTO CHE BUCA LA BARRIERA. SERVIVA IL COCCODRILLO DI BROZOVIC?

Qualche tifoso ha fatto notare che al di là dell'errore di CR7 la Juve forse avrebbe potuto mostrare qualche accortezza in più. Come quella che prese l'Inter contro il Barcellona quando, da posizione simile, Brozovic si sdraiò dietro la barriera: la famosa mossa del 'coccodrillo'. Ma con il senno di poi tante cose sono più semplici...