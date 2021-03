Juventus-Napoli nuovo rinvio: non si gioca più il 17 marzo. E Lazio-Torino...

Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile

Juventus-Napoli è stata rinviata e non si giocherà il 17 marzo. Su richiesta del club bianconero e di quello partenopei, il presidente della Lega di Serie A ha disposto il rinvio a mercoledì 7 aprile, con inizio alle ore 18.45, del recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie A originariamente programmata per il 4 ottobre e, come detto, successivamente rinviato al 17 marzo.

Lazio-Torino rinviata, niente 3-0: la decisione del Giudice Sportivo

Lazio-Torino è stata rinviata e sarà giocata. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di non comminare il 3-0 a tavolino al Torino per la mancata presentazione all'Olimpico della squadra granata (a causa dei numerosi casi di Covid e per la quarantena disposta dalla Asl locale) nel match valido per la 25.a giornata. Toccherà alla Lega Serie A fissare una nuova data. Il Giudice Sportivo ha riconosciuto alla squadra di Urbano Cairo "un legittimo impedimento" nel presentarsi a Roma per il match contro i bianconcelesti di patron Claudio Lotito.