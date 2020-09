LUIZ SUAREZ passa "l'esame" per la Juventus. E Dzeko... Calciomercato Juve news

LUIS SUAREZ SUPERA L'ESAME DI ITALIANO PER LA JUVENTUS, MA..

Luis Suarez ha passato l'esame di italiano a Perugia (è arrivato con un jet privato direttamente da Barcellona dove si era allenato nella mattinata), necessario per completare l'iter per ottenere il passaporto italiano. Un passo in avanti per vestire la maglia della Juventus, ma il rischio (molto più di un rischio) è che ormai sia tardi. I tempi della burocrazia congiurano contro il matrimonio tra l'attaccante del Barcellona e il club bianconero. La cittadinanza (necessaria per essere comunitario, visto che sono già stati tesserati Weston McKennie e Arthur come extracomunitari) dovrebbe arrivare in tempi troppo stretti per pensare a un lieto fine. Resta comunque una porta a tinte bianconere ancora socchiusa da qui a inizio ottobre, ma al momento resta più probabile che il Pistolero resti a Barcellona (almeno fino a gennaio) anche perchè il club blaugrana non vuole liquidare all'attaccante uruguagio i 15 milioni dell'ultimo anno di contratto.

DZEKO-JUVENTUS, MILIK-ROMA: CI SIAMO

La Juventus però non è rimasta ferma e nelle prossime ore potrebbe tesserare Edin Dzeko che firmerà un biennale da 7,5 milioni netti a stagione (attorno a 15 milioni invece costerà il cartellino) e nei prossimi giorni potrà mettersi a disposizione di Andrea Pirlo. Infatti la telenovela tra la Roma e Arkadiusz Milik va verso l'happy end. L'agente dell'attaccante polacco è sbarcato a Trigoria dove ha trovato l'accordo con il club giallorosso: quinquennale con ingaggio a salire da 4,5 milionia 4,8 (più parte variabile). Quello tra Roma e Napoli già c'era: prestito oneroso a tre milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 e 7 milioni di bonus, per un'operazione complessiva da 25 milioni di euro.

DE SCIGLIO-PSG, KHEDIRA-MANCHESTER UNITED?

Chi esce? Ma pista Roma per Mattia De Sciglio sembra essersi raffreddata, ma si apre il fronte Paris Saint Germain dopo che l'esterno spagnolo Bernat si è rotto il crociato del ginocchio. Sami Khedira piace al Manchester United, anche se, come riporta il Sun, l'ex centrocampista del Real Madrid potrebbe vestire la maglia dei Red Devils e giocare all'Old Trafford solo se riuscisse a svincolarsi dalla Juventus.