Dybala-Roma, Noemi come Sabrina Ferilli. Promessa scudetto: "Esco tutto"

Noemi e lo scudetto della Roma sulle orme di Sabrina Ferilli. "Esco tutto"

L'arrivo di Paulo Dybala fa sognare tutta la Roma giallorossa. Con la Joya in campo alle spalle di Abraham e Mourinho in panchina a guidare il gruppo, nulla pare precluso al club capitolino. Nella partita per lo scudetto, assieme al Milan campione d'Italia e al duo Inter-Juventus (che si stanno rafforzando tantissimo sul mercato) scende in campo anche la Roma. Il tricolore manca da oltre 20 anni (l'ultimo dei tre fu conquistato da Totti e Batistuta con Capello allenatore nel 2001) e in quell'occasione celebre fu lo strip-tease di Sabrina Ferilli al Circo Massimo. Questa volta l'onore potrebbe capitare a un'altra super tifosa giallorossa, la cantante Noemi. “Esco tutto!” ha risposto ironicamente a un tifoso su Twitter che le chiedeva se volesse raccogliere idealmente il testimone lasciato dall'attrice e showgirl romana ("Se vinciamo lo scudo le esci come la Ferilli?" la domanda).

Noemi al settimo cielo per il colpo di mercato Dybala-Roma

Noemi ha anche postato una foto che la vede sul prato Olimpico durante i festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League: “Io oggi di nuovo così”. Frase riferita al super colpo di mercato dei Friedkin: Paulo Dybala.