Dybala, sacrificio Juventus per regalare Pogba a Pirlo. E Ronaldo...

Dybala-Ronaldo? CR7-Juventus, smentite sull'addio. Calciomercato Juventus news

Cristiano Ronaldo o Dybala? Nel gioco della torre bianconera uno sembra essere di troppo. E malgrado i rumors delle scorse ore che davano CR7 offerto al Barcellona (e non solo), la Juventus sembra orientata a trattenere il 5 volte Pallone d'Oro (come ha detto a chiare lettere Andrea Agnelli nel dopo partita contro il Lione, la notte dell'addio ai sogni Champions per la Signora). Da società ed l’entourage di Ronaldo filtra la volontà di andare avanti assieme.

Dybala, sacrificio Juventus per regalare Pogba a Pirlo. Calciomercato Juventus news

Dunque Dybala via? I rumors portano a un possibile addio della Joya. La sua partenza potrebbe essere la chiave per fare un grande regalo ad Andrea Pirlo: il ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Magari proprio con uno scambio più o meno alla pari: d'altra parte hanno la stessa età (27 anni), ingaggio simile (o meglio: Dybala chiede attorno ai 15 mln per rinnovare fino al 2025) e una valutazione non troppo diversa (valutazione attorno ai 100 milioni da parte dei due club).

Dybala-Juventus: le sirene di Manchester e Real Madrid. La situazione. Calciomercato Juventus news

Pogba alla Juventus tornerebbe volentieri e sin qui non sono arrivati segnali forti dal Real Madrid, l'altra grande pretendente accostata a lui: piace tanto a Zidane, ma Florentino Perez non sembra in vena di far follie. Club blanco che guarda pure allo stesso Dybala, ma con la stessa strategie 'al risparmio'. Non pare questo mercato 2020, l'ideale per colpi galattici visti la crisi economica. Per la Joya attenzione poi all'altra sponda di Manchester: il City di Guardiola riflette sull'opportunità di fare un affondo. Comunque, con un centinaio di milioni dalla cessione diretta o attraverso lo scambio alla pari, la Juventus un pensierino per Pogba è pronta a farlo...