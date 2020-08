Ronaldo o Dybala? La Juventus valuta una cessione. Vertice Pirlo-Paratici. Calciomercato Juventus news-rumors

Via Cristiano Ronaldo o via Dybala? Le voci di una cessione eccellente in casa Juventus continuano a girare. "Un normale incontro per programmare la prossima stagione e per completare lo staff di Andrea Pirlo (oggi la firma del preparatore atletico Paolo Bertelli), ma non solo - riporta Sport Mediaset - Il summit tra Paratici e il nuovo allenatore bianconero segna un preciso cambio di rotta sul mercato. La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due dovrà fare le valigie". Così facendo la Juventus risparmierebbe un ingaggio pesante (senza dimenticare che è già partito anche Matuidi - direzione Inter Miami - e dovrebbero lasciare anche Khedira e Higuain): non dimentichiamo che la Joya chiede un rinnovo di contratto che passi dagli attuali 7,5 mln a una cifra attorno a quota 15 (che sarebbe il secondo stipendio più alto dietro ai 31 di CR7). Una Juventus che comunque avrà rinforzi importanti in attacco: già preso l'esterno Kulusevski dall'Atalanta (reduce da un'ottima stagione a Parma) e in arrivo una punta centrale: nelle ultimissime ore si è tornati a parlare di Duvan Zapata, anche se Milik può essere una pista più praticabile e sullo sfondo ci sono Dzeko, Lacazette e Raul Jimenez.

Ronaldo offerto al Barcellona: addio alla Juventus? La bomba di Guillem Balague. Calciomercato Juventus news-rumors

CR7 lascerà la Juventus? "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG ci stia pensando davvero ma un altro. Jorge Mendes ha avuto istruzioni di trovare una squadra a Ronaldo". A dirlo è Guillem Balague, biografo tra gli altri del portoghese, Lionel Messi e Pep Guardiola.

Andrea Agnelli nel post match di Champions League contro il Lione che ha chiuso la stagione dei bianconeri era stato categorico: Ronaldo non si tocca e continuerà a vestire la casacca bianconera. "Cristiano Ronaldo al Psg? Ogni tanto voi giornalisti pubblicate delle malizie. E' un pilastro della Juventus", aveva detto il numero uno della Juve.

Il giornalista spagnola invece crede che ci sia la possibilità di un divorzio tra il 5 volte Pallone d'Oro e la Signora: "La Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. E' stato offerto ovunque, anche al Barcellona".

"Non so se riusciranno a liberarsene, chi pagherà una cifra del genere?", conclude Guillem Balague.

"Mal di Ronaldo", titola nel frattempo il CorSport a proposito del legame calcistico tra CR7 e la Juventus: "Ha ancora due anni di contratto ma torna a pensare sul futuro. Adesso le sirene dal Qatar lo allettano", si legge.