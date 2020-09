DZEKO-JUVENTUS, sorpresa giallorossa. E Suarez.. Calciomercato Juve

DZEKO-JUVENTUS O LUIS SUAREZ JUVENTUS?

Luis Suarez resta il primo obiettivo per rinforzare l'attacco della Juventus, ma la situazione di Edin Dzeko potrebbe sbloccarsi prima (con Milik alla Roma). Poi potrebbe arrivare un attaccante esterno e spunta l'ipotesi El Shaarawy. Vediamo la situazione.

El Shaarawy alla Juventus, si può. Calciomercato news

Stephan El Shaarawy è la nuova idea di mercato della Juventus. L'ex ala di Milan e Roma vorrebbe tornare in Italia in vista dell'Europeo per provare a strappare la convocazione nella nazionale di Roberto Mancini. Lo Shanghai Shenhua ha aperto al prestito per 6 mesi/un anno vista la quarantena obbligatoria - dopo gli impegni in Nazionale - che gli permetterebbe di giocare solamente gli sgoccioli del torneo cinese. A Paratici piace molto il Faraone e ci sta pensando, anche se bisogna superare uno scoglio non da poco: i 16 milioni di stipendio che El Shaarawy prende in Cina. Il giocatore dovrà dunque tagliarsi una parte dell'ingaggio e occorrerà trovare una quadra economica che renda sostenibile l'operazione. La Juventus valuta l'acquisto di un attaccante esterno, ma prima dovrà trovare una sistemazione a uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Tra i nomi valutati anche Federico Chiesa (su cui è attento il Milan, malgrado le smentite) e il belga Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid.

LUIS SUAREZ-JUVENTUS? AVANZA DZEKO-JUVENTUS E MILIK-ROMA

La priorità della Juventus in questo momento comunque è rappresentata dall'attaccante. Tutto fermo sul fronte Luis Suarez (si aspetta l'esame di italiano per essere tesserato come comunitario e che si sblocchi la trattativa tra il giocatore e il Barcellona), ma intanto arrivano notizie interessanti sul fronte e Edin Dzeko. Roma e Napoli si sono avvicinate per il passaggio di Milik ai giallorossi (affare da 25-26 milioni bonus inclusi) e questo può sbloccare l'uscita dell'attaccante bosniaco verso i bianconeri. Se la Juve accetterà di mettere una cifra tra i 12 e i 15 milioni per avere Dzeko, il doppio affare sull'asse Torino-Roma-Napoli potrebbe concretizzarsi. In quest'ottica resta sullo sfondo la possibilità legata al 33enne attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud. Un piano B/C che verrebbe attuato solo se ci fossero problemi insormontabili sulle piste calde del mercato bianconero.