Egonu? Mbappè del Volley. Paola migliore al mondo: Parigi 2024 consacra la star dell'Italia del volley

L'Italia del volley femminile ha cancellato la maledizione dei Giochi e consegna al movimento la prima storica medaglia d'oro alle Olimpiadi (sognando che a Los Angeles 2028 scocchi anche l'ora degli uomini, quest'anno quarti e fuori dal podio).

Con Paola Egonu punta di diamante di una squadra e di un gruppo strepitoso.

Parigi 2024 si chiude con la consacrazione della 25enne nata a Cittadella.

Top scorer con 22 punti nella finale vinta 3-0 contro gli Stati Uniti e doppio premio dopo la partita: MVP e miglior opposta.

Paola Egonu - Foto Lapresse

E' lei oggi la numero uno del volley mondiale, l'equivalente di Kylian Mbappè nel calcio facendo un parallelo, dopo una manifestazione in cui ha abbagliato tutti col suo talento, la potenza e la sua voglia di vincere: dai quarti di finale contro la Serbia quando ha vinto il confronto a distanza contro una fuoriclasse come Tijana Boskovic alla semifinale dove ha prevalso contro la fortissima turca Melissa Vargas.

Paola Egonu Mvp alle Olimpiadi (poche settimane fa stesso titolo anche in Nations League), lei che a livello di club aveva già conquistato mille trofei da protagonista indiscussa in Italia (due scudetti, cinque Coppe in primis) e nel mondo (tre Champions, un Mondiale per Club: sempre rigorosamente da MVP).

E che nell'ultimo giorno dei Giochi ha messo il punto esclamativo all'interno di una pagina di storia scritta in modo indelebile con la maglia della Nazionale. Il tutto sotto la guida di Julio Velasco, l'uomo che ha dato una marcia in più a una squadra di talento che cercava la consacrazione a Cinque Cerchi. "È stato molto bravo a unirci tutte e costruire la squadra che mancava da un po'", ha detto Paola dopo il trionfo olimpico.

Foto Lapresse



Un'Italia con Egonu stella, che sembra un Dream Team e che lascia Parigi con l'incoronazione di altre grandi protagoniste del torneo olimpico: da Myriam Sylla (miglior schiacchiatrice insieme a Gabriela Guimaraes) ad Anna Danesi (miglior centrale con Chiaka Ogbogu) senza dimenticare Alessia Orro (miglior palleggiatrice) e Monica De Gennaro (miglior libero).