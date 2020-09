El Shaarawy e Chiesa nel mirino Juventus dopo il colpo Morata

MORATA-JUVENTUS, ALVARO EREDE DI HIGUAIN

La Juventus non si ferma ad Alvaro Morata, tornato a Torino in prestito dall'Atletico Madrid per 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 e la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra (la Juve pagherebbe altri 10 milioni per il prestito e 35 per l'eventuale riscatto). Toccherà a lui prendere l'eredità di Higuain, pur se con caratteristiche completamente diverse.

EL SHAARAWY-JUVENTUS

La Juventus guarda al mercato degli esterni d'attacco, anche perchè Douglas Costa ha offerte soprattutto in Premier League. Un addio del brasiliano potrebbe portare un'accelerazione del club bianconero per riportare in Italia Stephan El Shaarawy. L'ex esterno d'attacco di Roma e Milan sarebbe pronto a tornare in serie A anche per potersi giocare un posto in nazionale per gli Europei di calcio che inizieranno a giugno 2021.

FEDERICO CHIESA-JUVENTUS

Piace anche Federico Chiesa della Fiorentina, ma la trattativa non è semplicissima per le alte richieste dei viola. "Se arrivano le offerte giuste andrà via. Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma niente di concreto e lui vuole rimanere in Italia", ha detto il presidente viola Rocco Commisso nelle scorse ore. Per la Fiorentina il cartellino (contratto in scadenza nel 2022) dell'esterno classe 1997 vale 60/70 milioni di euro. Juventus (così come il Milan) interessata, ma se i costi dovessero scendere nelle ultime ore di calciomercato.

EMERSON PALMIERI-JUVENTUS

La Juventus guarda anche alla fascia sinistra difensiva e piace Emerson Palmieri, esterno italiano classe 1994 in uscita dal Chelsea. Il club bianconero vorrebbe portare a termine un'operazione tipo quella di Morata, ossia prestito oneroso con diritto di riscatto. I Blues valutano però l'ex giocatore della Roma non meno di 30 milioni di euro.