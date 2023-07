Elodie da infarto: vestitino rosa è cortissimo! Iannone-Sbk, bomba di mercato

Elodie da infarto alle prove con Mengoni: vestitino rosa è cortissimo!

Elodie ospite, special guest star, del due volte vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni (nel 2013 con Essenziale e quest'anno con Due vite) nel concerto al Circo Massimo di Roma (i due sono la coppia musicale dell'estate 2023 con il loro Pazza Musica).

La cantante ha postato un breve video durante le prove e il suo look rosa, total pink, ha sussultare le coronarie dei suoi fans.

Elodie con Mengoni al Circo Massimo: prove sul palco in total pink (Instagram elodie)



Andrea Iannone, Ducati Superbike: dream team con Danilo Petrucci?

Da Elodie al fidanzato Andrea Iannone: tengono banco in queste settimane le voci sul suo possibile ritorno alle corse nel 2024 quando terminerà la sua squalifica. La speranza di tutti è di rivedere su una moto il pilota di Vasto: la Superbike più che la MotooGp (ipotesi difficile, anche se il sogno potrebbe essere quello di trovare qualche wild card nel corso della stagione) può essere il terreno giusto in questo senso. Gli indizi portano alla Ducati Panigale V4. Secondo un'indiscrezione lanciata in questi giorni da mowmag.com, Andrea Iannone potrebbe andare "sulla Panigale del Team Barni, a dividere il box con Danilo Petrucci. Moto nera e piloti tricolore, dunque, entrambi amatissimi e con storie personali di continue rinascite e nuove avventure". E ancora: "La trattativa con GoEleven è, stando a quanto si dice, più avanti perché partita prima e in tempi non sospetti, ma l’ipotesi Barni fa probabilmente più gola"